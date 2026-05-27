Docentes de FP advierten que la "falta de respuesta" de Educación "puede dejar al alumnado sin notas" de acceso

Profesores de la educación pública no universitaria durante una manifestación. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La asamblea de docentes 'No a los recortes en FP' critica que la "falta de respuesta" de la Conselleria de Educación a las reivindicaciones del profesorado, en el marco de la huelga educativa en la educación pública valenciana, "puede dejar al alumnado sin notas para acceder a la Universidad".

En un comunicado, este colectivo advierte de que "la situación generada por la inacción de Conselleria en la Formación Profesional está provocando consecuencias muy graves para el alumnado de los centros educativos valencianos".

En este sentido, señala que "la falta de corrección y de evaluación de las pruebas finales ordinarias y extraordinarias, así como de los proyectos finales de ciclo, está impidiendo que numerosos estudiantes puedan obtener su titulación en los plazos previstos para poder acceder a la Universidad".

"Esto afecta directamente al futuro académico y profesional del alumnado, que ve bloqueado su acceso tanto al mercado laboral como a los estudios superiores", exponen estos docentes, que añaden que "en muchos casos, los estudiantes no podrán tener el certificado de notas finales a tiempo y, por lo tanto, tampoco podrán formalizar su acceso a la Universidad a pesar de haber hecho y aprobado las PAU" .

"El problema generado por Conselleria de Educación --prosiguen-- también afecta a las medidas de acceso a ciclos de Formación profesional, que no estarán evaluadas para mañana, día 28 de mayo, cuando termina la preinscripción a los ciclos de FP en AdmiNOVA".

En este punto, denuncian "la negativa de la Conselleria de Educación a revertir los recortes impuestos por la Orden 9/2025, una normativa que ha supuesto el despido de más de 400 docentes de Formación Profesional y que ha agravado aún más la precarización de la FP".

"Tras 15 días de huelga la Conselleria aún no ha presentado un documento que ponga solución al recorte de horas y plantillas de la FP pública", señalan.

Además, critican que la Conselleriaa "ni haya propuesto una bajada de las ratios en FP, que en algunas modalidades pueden llegar hasta los 50 alumnos por aula, dificultando gravemente la calidad de la enseñanza y la atención adecuada al alumnado".

CESE O DIMISIÓN

Por todo ello, la asamblea de docentes 'No a los recortes en FP' reclama "el cese o la dimisión del actual director general de Formación Profesional, Armando Martí Recuenco, y del director General de Personal Docente, Pablo Ortega Gil, por su actitud de servilismo político y desprecio a la FP".

Asimismo, pide que sean sustituidos "por otro personal de confianza profesional, conocedor de la realidad de la Formación Profesional y con voluntad real de frenar su deterioro y trabajar por su mejora".

"La comunidad educativa exige una respuesta inmediata de la Consejería con el fin de garantizar el derecho del alumnado a una educación pública de calidad y evitar que miles de jóvenes sean los principales perjudicados de esta situación", concluyen.