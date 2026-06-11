Docentes valencianos vuelven a manifestarse por mejoras: "No vamos a parar, queremos educación pública y de calidad"

Docentes se manifiestan para reclamar mejoras en la educación pública. - EDU MANZANA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación de docentes recorre este jueves las calles de València, en un itinerario que ha partido desde la Coonselleria de Educación y se dirige a la Plaza de la Virgen, para advertir que continuarán movilizándose para lograr sus reivindicaciones. "No vamos a parar, queremos educación pública y de calidad"

Sobre las 12.00 horas varias columnas de docentes han marchado desde el departamento de Campanar, donde durante toda la mañana se ha desarrollado una nueva mesa de negociación, encabezados por una banda de música.

Cabe recordar que este viernes se hará efectiva la suspensión temporal de la huelga indefinida que los docentes valencianos han protagonizado desde el pasado 11 de mayo, según se ha decidido en una consulta telemática. Se trata de una "interrupción estratégica" que permite no hacer huelga pero seguir con acciones de protesta y retomar el paro en cualquier momento sin previo aviso.

En la comitiva, representantes de los tres sindicatos convocantes de la manifestación y de la huelga indefinida --STEPV, CCOOPV y UGT PV-- exhiben una pancarta con el lema "Consellera dimissió" y caminan al grito de "No anem a parar, volem educació pública i de qualitat" (No vamos a parar, queremos educación pública y de calidad).

Los docentes, ataviados con la ya tradicional camiseta verde en defensa de la educación pública y con el chaleco amarillo con el lema 'docent treballant en precari', portan carteles en los que se puede leer: 'Continuarem en el carrer fins que en escolten'; 'No volem molletes'; 'Más recursos y menos discursos' o 'No hi havia a València una docents més valents que nosaltres'.

Asimismo, han entonado cánticos como "No volem més aules aborrates, no volem més esta precarietat, volem educació de qualitat"; "No volem més retallades en sanitat i educació" ; "la lluita es l'unic camí" y "la profe lluitant també està ensenyant".