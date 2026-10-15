Los docentes votarán en una consulta reanudar la huelga con tres días de paros en enero o febrero

Archivo - Varias personas durante una manifestación, a 4 de junio de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los profesionales de la educación pública valenciana, tanto profesores y educadores como personal de administración y servicios, están llamados la próxima semana a participar en una consulta telemática para reactivar el calendario de movilizaciones en el marco de la huelga indefinida que quedó suspendida en junio.

La propuesta de calendario de movilizaciones --acordada este jueves por STEPV, CCOO PV, UGT-PV, la Coordinadora de Assemblees Docents, el Sindicat d'Estudiants y otros colectivos-- contempla la posibilidad de una jornada de huelga general el miércoles 11 de noviembre, con un bloque específico de educación, en coincidencia con la jornada de huelga general a nivel estatal convocada por CCOO y UGT por el derecho a la vivienda.

Además, incluye para el sábado 12 de diciembre posibles manifestaciones en las tres capitales de provincia y, posteriormente, jornadas de huelga por provincias: una opción el 19 de enero en Alicante, el 20 de enero en València y el 21 de enero en Castelló y una segunda opción el 2 de febrero en Alicante, el 3 de febrero en València y el 4 de febrero en Castelló.

En cualquier caso, las organizaciones que suscriben esta propuesta subrayan que "estas convocatorias deben formar parte de una estrategia común y progresiva, reforzada por las acciones que se lleven a cabo en los centros y en los territorios". El objetivo, apuntan, es establecer una estrategia compartida de movilización que permita "mantener la presión sobre la Conselleria de Educación", exigir la reanudación efectiva de las negociaciones y avanzar en las reivindicaciones de la comunidad educativa.

A partir de ahí, la propuesta combina jornadas de huelga y manifestaciones con una campaña prolongada en los centros, acciones descentralizadas en los municipios y las comarcas, presión institucional y campañas de comunicación. Se trata, subrayan, de coordinar estas líneas de acción "en una misma hoja de ruta, con capacidad de adaptación a la evolución del conflicto y a las decisiones del profesorado".

NOVIEMBRE "VERDE"

En primer lugar se propone un "noviembre verde", a partir del próximo mes y sin fecha de finalización, organizar una ronda de concentraciones ante la Conselleria en València, las direcciones territoriales de Alicante y Castelló y otros puntos estratégicos, tanto por las mañanas como por las tardes, para "mantener una presencia colectiva y continuada". Cada centro, asamblea o persona interesada (también familias y alumnos) podrán sumarse a los turnos que mejor le convengan, cada uno de una duración de hora y media.

Paralelamente, se plantean acciones comunicativas y mediáticas como una campaña coordinada en redes sociales, la difusión de las necesidades de los centros "y de las consecuencias de la falta de respuesta de la Conselleria" y acciones de comunicación conjuntas "para evitar que la dilación de las negociaciones desactive el conflicto".

También proponen presión política e institucional, con interpelación a los responsables políticos y "exigencia de compromisos concretos por escrito", además de un seguimiento posterior de su cumplimiento.

El segundo eje de la propuesta son acciones descentralizadas y "adaptadas a la realidad de cada municipio o comarca", como bicicletadas, marchas, concentraciones y performances, acciones públicas de protesta e interpelación a los representantes políticos, acciones de presión sobre espacios estratégicos, conciertos y actividades culturales o colaboración con otros colectivos.

Al mismo tiempo se plantean acciones reivindicativas en los propios centros durante todo el periodo de movilización para implicar al conjunto de la comunidad educativa, mediante el uso de prendas de vestir reivindicativas , la organización de "jueves combativos" con concentraciones en las puertas de los edificios educativos, pancartas y cartelería o información e implicación activa de las familias y las asociaciones de madres y padres.

Se propone incrementar la presión sobre la administración mediante quejas y peticiones a Conselleria y a los consejos escolares y a revisar el uso de recursos personales no compensados, así como a la suspensión de actividades voluntarias y no obligatorias o la revisión de la participación en proyectos institucionales.

En general, las organizaciones subrayan que el calendario está planteado de forma progresiva y permanente, con carácter abierto y descentralizado, flexibilidad y adaptación al contexto, alianzas con otros sectores en lucha, negociación efectiva y evaluación de resultados.

CONSULTA

A partir de esta propuesta, que estará abierta a consulta entre las 8 horas del lunes 19 y las 19 horas del viernes 23, durante las próximas semanas de este primer trimestre las asambleas docentes y las entidades definirán coordinadamente los escenarios de movilización de cara a la segunda parte del curso, "sobre todo si Conselleria continúa bloqueando las negociaciones y se niega a reabrirlas para dar una respuesta real a las necesidades del profesorado".

Para la consulta cada persona podrá emitir un voto, con el mismo sistema de participación de las dos últimas realizadas el pasado junio a todo el profesorado. Incluye cuatro preguntas: ¿estás de acuerdo con la hoja de ruta de movilizaciones?; ¿qué día de huelga consideras más adecuado?; ¿cuántos días a la semana estarías dispuesto a concentrarte en la acción del noviembre "verde"?; ¿qué modificaciones o propuestas alternativas consideras necesarias?.