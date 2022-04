DocsValència proyectará 24 películas en su edición "más valenciana"

VALÈNCIA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El festival DocsValència-Espai de No Ficció arrancará el próximo viernes 6 de mayo con una "apuesta clara por la producción valenciana". De hecho, de las 24 películas que se proyectarán en el certamen, la mitad cuentan con participación valenciana.

Durante nueve días, la cita cultural ofrecerá un amplio escaparate del cine documental propio, tanto en la categoría competitiva 'Mirades', dedicada al largometraje autóctono, como en las proyecciones especiales, así como en la categoría nacional Panorama, donde hay participación valenciana en dos de sus cintas.

Así lo han destacado los directores del festival, Pau Montagud y Nacho Navarro, en una rueda de prensa celebrada en el edificio Rialto de la Filmoteca de València para presentar esta nueva edición junto con el director general del Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos; el director de la película inaugural 'Una elefanta sobre la tela de una araña', Rolando Díaz; y el director creativo de Filmac y diseñador del cartel del festival, Kike Correcher.

Pau Montagud ha enfatizado el carácter valenciano de esta edición. "Esto no es fruto de la improvisación. Este es el camino y la intención es potenciar primero lo local para después exportar el talento valenciano", ha defendido.

De las 24 películas que se proyectarán en el festival, 12 cuentan con participación valenciana. "Es la primera vez que ocurre, y es porque lo hemos buscado", ha señalado.

De estos 24 largometrajes, hay siete participantes en la sección Mirades, dedicada exclusivamente a proyectos valencianos; dos películas con participación valenciana en la sección nacional ('La vida más larga' y 'Las cartas perdidas'); la cinta inaugural ('Una elefanta sobre la tela de una araña'); dos de las proyecciones especiales ('Carceller. El hombre que murió dos veces' y 'No s'apaguen les estreles'); y la de clausura ('Out of the Blue'), cuya banda sonora es obra de un músico valenciano. En total, se han inscrito 731 documentales.

De los trabajos que se proyectarán, 17 optarán a los galardones: cinco en 'Global Docs', otros cinco en Panorama y siete en 'Mirades'.

"El documental es una expresión artística muy estigmatizada, cuando en realidad es un espectáculo en sí mismo", ha asegurado Montagud, quien ha comentado que "la perspectiva y la mirada es lo que hace interesante, intrigante, tan basto y rico a este género".

Por su parte, Nacho Navarro se ha mostrado orgulloso de que "muchos de esos proyectos que empezaron en un papel, en un esbozo de guion, han ido evolucionando y muchos de ellos ya se pueden ver en DocsValència y en festivales internacionales". De esta forma, se cumple uno de los objetivos del festival, como es "hacer un seguimiento de las películas que pasan por la sección de industria".

El festival este año cuenta con tres películas que se 'cocinaron' en DocLabs - À Punt: 'Una elefanta sobre la tela de una araña', 'Posidònia' y 'La cuitat activa'.

El director general del Institut Valencià de Cultura (IVC), Abel Guarinos, ha señalado que "DocsValència es un espejo que refleja la historia, la cultura y la sociedad valenciana, así como un importante elemento dinamizador del audiovisual valenciano y del sector del documental".

GÉNERO PARA "DENUNCIAR Y CONCIENCIAR"

También ha destacado que el certamen se ha consolidado como un referente del cine documental en nuestro país, "un género que resulta fundamental para denunciar y concienciar a la ciudadanía sobre las tragedias humanitarias y los horrores de las guerras como los que están sufriendo millones de personas en estas últimas semanas".

Kike Correcher, director creativo de Filmac y diseñador del cartel, que en esta edición se teje en torno a la palabra "real" para abordar la distorsión y los sesgos, ha explicado que "la mirada siempre es subjetiva, hay que ser conscientes de su naturaleza". "Espero que esta reflexión visual invite a la gente a ir a las salas de cine", ha indicado.

Tras su paso por el Festival de Cine de Seattle, la producción valenciana 'Una elefanta sobre la tela de una araña', del cineasta cubano afincado en Valencia Rolando Díaz, será la película encargada de inaugurar la sexta edición del festival valenciano.

Esto supone "una gran alegría" para el realizador, quien ha agradecido al festival y al IVC por "habernos llevado hasta dónde hemos llegado".

El documental, producido por la valenciana Quatre Films ('Un blues para Teherán'), cuenta la historia de un trasunto del propio Díaz, un director de cine que rebasa los 70 años y presiente que la muerte se avecina. La cinta se proyectará el próximo 6 de mayo a las 19.30 en los Cines Lys.

También forma parte del certamen DocsLab-À Punt DocsLab-À Punt, el laboratorio de proyectos que ofrece el festival desde sus orígenes, en 2017, un espacio de formación, industria e internacionalización que vincula a especialistas de todo el mundo con los cineastas de la Comunitat Valenciana.

"Buscamos que la producción o la realización sean valencianos, que tenga un tanto por cien muy elevado de producto local, ya que necesitamos generar un sistema económico y una industria potentes y duraderos", ha explicado Navarro. En esta edición se han inscrito 31 proyectos documentales en el laboratorio de DocsValència.

"Queremos ser una plataforma en la que los documentalistas tengan su sede, y que esas futuras películas puedan tener un alcance mayor en salas de cine e internacionalmente. Hemos de generar un ecosistema favorable en la industria valenciana", ha apuntado.

TALLERES Y ENCUENTROS

Los talleres y encuentros tendrán lugar del 6 al 11 de mayo con charlas, asesorías, reuniones 'one to one' con especialistas como Inti Cordera, fundador de La Maroma Producciones y del Festival DocsMX; Claudia Rodríguez, fundadora de Preciosa Media; Claudia Fernández, encargada de desarrollo de contenido de no- ficción para HBO MAX - Warnermedia; Adriana Castillo, coordinadora general de Platino Industria y gerente de Relaciones Institucionales Egeda México; Bruni Burres, asesora principal del Programa Documental del Instituto Sundance; Gabriela Sandoval, directora fundadora de la productora Storyboard Media; Jesús Prieto Sacristán, consejero independiente de Audiovisual Aval SGR y Egeda Perú; y María José Revaldería, directora general de FlixOlé.

À Punt Mèdia, copresentador del apartado de industria del festival, otorgará un Premio de Precompra de Derechos de Antena de 5.000 euros en colaboración con IVACE Internacional.

Los diversos foros, mercados y festivales colaboradores brindarán otros galardones destinados a la internacionalización y producción de los proyectos participantes.

Al igual que la pasada edición, DocsValència proyectará sus cintas en las salas de los Cines Lys de Valencia como sede principal, el Octubre Centre de Cultura Contemporània, el Col·legi Major Rector Peset y la sala Berlanga de la Filmoteca valenciana.

El certamen cuenta con el patrocinio del Institut Valencià de Cultura, Ajuntament de València, la Direcció General de Cultura i Patrimoni y À Punt Mèdia como Medio Oficial. Tiene asimismo el soporte de IVACE Internacional, Productoras Independientes Audiovisuales Federadas (PIAF), el Consulado de la República de Lituania en Valencia, Col·legi Major Rector Peset, Fundación SGAE, Jameson y la colaboración del Festival Internacional de Cine Documental DocsMX.