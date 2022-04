DocsValència rendirá un homenaje al cineasta de culto Jonas Mekas con una exposición y proyecciones

Back from NY

VALÈNCIA, 13 Abr.

El festival DocsValència-Espai de No Ficció de València, que se celebrará del 6 al 14 de mayo, rendirá un homenaje al cineasta de origen lituano Jonas Mekas por su centenario con una exposición fotográfica y la proyección de dos películas: 'Reminiscencias de un viaje a Lituania', del propio director, y 'Back from New York', un documental protagonizado por Mekas y dirigido por Ramune Rakauskaite y coproducido por Arunas Matelis.

La muestra fotográfica, que se podrá ver en Espai d'Art Fotogràfic del 7 de mayo al 2 de junio, reúne imágenes de Hollis Melton, actriz y viuda del cineasta lituano, que captan los momentos de la vida de Jonas Mekas con su familia, amigos y en plena efervescencia artística. Con el título 'Frozen Light of Jonas Mekas', la exhibición está promovida por el Consulado de la República de Lituania en Valencia para la celebración del Centenario de Jonas Mekas, fallecido en 2019 a los 96 años.

Las fotografías están cedidas por el hijo del cineasta Sebastián Mekas y la exposición está comisariada por Tomas Ivanauskas, agregado de cultura del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Lituania. Tras su estreno en el marco del festival DocsValència, la muestra viajará por toda España. Durante la inauguración, se presentarán dos libros de Mekas: 'Ningún lugar adonde ir' y 'Cuaderno de los sesenta. Escritos 1958-2010', editados en español por Caja Negra.

En cuanto a los filmes que se proyectarán en DocsValència, 'Reminiscencias de un viaje a Lituania', una de sus obras cumbre, relata el regreso de Mekas a Seminiskai, su pueblo natal, junto con su hermano Adolfas, después de 25 años de exilio. Filma el reencuentro con su madre, sus tíos, los campos de su infancia, su casa. Reflexiona sobre la distancia, la guerra y la imposibilidad de volver. Seminiskai es el centro del mundo, dice Mekas, pero ya se han borrados todos los caminos para volver a casa.

En 'Back from New York', Ramune Rakauskaite aborda la vida de dos artistas que, incapaces de trabajar libremente bajo el dominio soviético, huyen a Nueva York. Allí conocen a su gurú Jonas Mekas, el cineasta de vanguardia. Los conduce en círculos bohemios y los ayuda a descubrir la libertad creativa. Veinte años después, los protagonistas regresan a su tierra natal. El clamor de una megalópolis es reemplazado por los sonidos relajantes de la naturaleza, el ritmo lento y la profundidad de la vida. El espíritu del maestro y de Nueva York, sin embargo, sigue rondando a los artistas.

"CINEASTA IMPRESCINDIBLE"

Desde el certamen subrayan que Jonas Mekas es "un cineasta imprescindible". Tras emigrar a Estados Unidos, se convirtió en una de las figuras más célebres de la escena independiente neoyorquina de finales de los años cincuenta.

Dirigió películas, escribió libros y buceó en otras disciplinas artísticas bordeando y ampliando las fronteras del arte. La capacidad de su cine para captar lo aparentemente insignificante y transformarlo en poesía sigue creando escuela. A pesar de su legado, el gran público desconoce su existencia. Con 'Jonas Mekas: 100 años' DocsValència pretende llenar ese vacío.

Al igual que la pasada edición, DocsValència proyectará sus cintas en las salas de los Cines Lys de Valencia como sede principal, el Octubre Centre de Cultura Contemporània y la sala Berlanga de la Filmoteca valenciana. El certamen cuenta con el patrocinio del Institut Valencià de Cultura, Ajuntament de València, la Direcció General de Cultura i Patrimoni y À Punt Mèdia como medio oficial.

Con el soporte de IVACE Internacional, Productoras Independientes Audiovisuales Federadas (PIAF), el Consulado de la República de Lituania en Valencia, Col·legi Major Rector Peset, Fundación SGAE, Jameson y la colaboración del Festival Internacional de Cine Documental DocsMX.