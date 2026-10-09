La música y el folclore toman la Plaza del Ayuntamiento de Alicante y la Explanada por el 9 d'Octubre - AYUNTAMIENTO ALICANTE

ALICANTE 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha celebrado este viernes el 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, con una dansà popular y un concierto conmemorativo a cargo de la Banda Sinfónica Municipal, que han tenido lugar en la plaza del consistorio. La dansà popular abierta al público ha contado con los grupos de danzas Cresol y Postiguet, la colla de nanos i gegans d'Alacant y collas de dolçainers y tabaleters de la Federació de Folklore d'Alacant.

El alcalde, Luis Barcala, ha subrayado en su intervención institucional que Alicante "quiere seguir haciendo Comunitat con Valencia y Castellón, avanzando juntos con la aportación de quienes llevan generaciones enteras en esta tierra y quienes acaban de llegar para echar raíces".

La dansà ha abierto el programa de actos y también ha contado con un recorrido por la Explanada de España, desde la Plaza de la Porta del Mar hasta el auditorio de la Concha. A continuación, se ha celebrado en el escenario de la plaza del Ayuntamiento el concierto conmemorativo a cargo de la Banda Sinfónica Municipal bajo la dirección de Pedro Lara Navarrete.

Antes del concierto, Barcala ha destacado que "Alicante vive un momento de crecimiento y expansión nunca antes experimentado porque nuestra ciudad conserva su carácter mediterráneo, su forma de vida y sus tradiciones al tiempo que genera oportunidades y se abre a los nuevos tiempos". "Y es precisamente esta mezcla tan nuestra y que tanto nos define la que llama cada vez a más personas a labrar su futuro en nuestra tierra", ha agregado.

"Somos la décima ciudad de España y somos parte fundamental de la Comunidad Valenciana. Somos ejemplo de integración y convivencia, somos trabajo, esfuerzo e ilusión. Somos pólvora y fuego, somos música, cultura y tradición. Somos innovación", ha recalcado el primer edil.

"Por eso --ha continuado-- Alicante es tan representativa de la identidad valenciana como cualquier otra ciudad de las tres provincias. Alicante celebra siempre lo que nos une al resto porque eso también nos define".

Barcala ha abundado en que en Alicante "expresamos nuestra identidad y sentimiento de pertenencia en castellano y en valenciano indistintamente de forma libre y natural, sin imposiciones". "Y queremos seguir haciendo Comunidad con Valencia y Castellón, avanzando juntos con la aportación de quienes llevan generaciones enteras en esta tierra y quienes acaban de llegar para echar raíces", ha aseverado.

"Y también compartir nuestra cultura e identidad con todo el que nos visita de forma temporal porque somos lugar de encuentro e intercambio desde siempre, esa es nuestra verdadera esencia. Por todo ello estoy orgulloso de ser y de sentirme alicantino, valenciano y español. Feliz 9 d'Octubre, feliz Día de la Comunitat Valenciana a todos", ha concluido su intervención el alcalde.

La celebración del 9 d'Octubre se inició en la tarde del jueves con el taller de danses d'Alacant en el citado escenario, abierto a todos los públicos e impartido por integrantes de los grupos de danzas Cresol y Postiguet, acompañados de dolçainers y tabaleters de la Federació de Folklore d'Alacant.

También el jueves se llevó a cabo la lectura del 'Tirant Lo Blanch' en el Centro Municipal de las Artes con la participación de la Universidad de Alicante y centros educativos de la ciudad y a medianoche se disparó un castillo de fuegos artificiales desde el Puerto, dentro del programa de actos de la Generalitat Valenciana.