El DOGV publica el nombramiento del chófer de Mazón en su oficina de 'expresident' de la Generalitat

VALÈNCIA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica este jueves el nombramiento de un conductor como personal eventual al servicio del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón, con unas retribuciones equivalentes a eventual C5, con efectos desde el día 16 de febrero.

Con este nombramiento, la oficina de Carlos Mazón suma ya dos colaboradores, tras la designación a finales de diciembre de José Manuel Cuenca, el que fuera jefe de Gabinete del exjefe del Consell, en este caso como asesor.

El expresidente Carlos Mazón cuenta desde hace unos meses, tras su dimisión como líder del Consell, con una oficina de apoyo establecida en Alicante, una prerrogativa recogida en el Estatuto de los expresidentes de la Generalitat --de hecho, otros antiguos dirigentes también han hecho uso de ella--, que contempla que el Consell pondrá a disposición de las personas que han ocupado dicha responsabilidad los medios necesarios para el sostenimiento de una oficina de apoyo.

Esta oficina cuenta con los siguientes recursos: dos puestos de trabajo con funciones de asesoramiento y una plaza de conductor, que serán cubiertos a propuesta del expresidente y que dependerán orgánicamente de la Presidencia de la Generalitat. El personal que ocupe estas plazas tendrá la consideración de personal eventual y, si fuese personal al servicio de la Generalitat, quedarán en la situación administrativa que legalmente corresponda.

También se dotará de "un local adecuado para la instalación de la oficina" con la aportación presupuestaria para su funcionamiento ordinario y un automóvil del parque móvil de la Generalitat.

Asimismo, el Consell, a través del departamento competente, "adoptará las actuaciones que sean precisas para preservar la seguridad personal de los expresidentes, dotándoles de los servicios de seguridad que se consideren necesarios".

Precisamente, este mismo jueves en el pleno de Les Corts entre las iniciativas que se debaten figura una de Compromís sobre la dimisión de Carlos Mazón como diputado del PP.

En cambio, la junta de síndics acordó que el primer pleno del año no incluyera la toma en consideración de la proposición no de ley (PNL) de Compromís para reformar el Estatuto de Expresidentes, con la que pretendía evitar que los exjefes del Consell tengan derecho a un puesto como miembro nato en el Consell Jurídic Consultiu (CJC) con un sueldo anual de alrededor de 75.000 euros, además de quitarles otros privilegios. El pleno del Consell emitió la semana pasada criterio desfavorable a esta propuesta.

LLORCA INCORPORA NUEVOS ASESORES

Además, el DOGV también publica este jueves los nombramientos de nuevo personal eventual del 'president' Juanfran Pérez Llorca, concretamente de Alberto Ildefonso Guna con funciones de conductor y de Mª del Carmen Ponte y María Auxiliadora Hernández como asesoras. Esta última ocupó la secretaría autonómica de Educación con Francisco Camps al frente de la Generalitat.

El pleno del Consell aprobó a finales de enero la eliminación de la limitación para la contratación de personal eventual --los conocidos como asesores-- hasta un máximo de 72 para elevar la cifra hasta los 116 --la barrera que fijó en su día el gobierno del Botànic-- ante "la posibilidad de que existan nuevas necesidades" en el actual Ejecutivo que preside Llorca, según argumentó entonces el portavoz del Gobierno valenciano, Miguel Barrachina.