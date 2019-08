El DOGV publica el recurso contra la ZAL del Puerto de València y da 15 días para personarse y defender su aprobación

Publicado 31/07/2019 13:45:12 CET

VALÈNCIA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica este miércoles el recurso presentado por la asociación ciudadana Per L'Horta contra la resolución de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio para la aprobación de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del puerto de València, así como la remisión por parte de la Generalitat del expediente administrativo objeto de recurso. En el esctito se dan 15 días para que cualquier parte que quiera defender la legalidad del expediente de aprobación de la ZAL pueda personarse.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) admitió a trámite un recurso de Per L'Horta contra la resolución para la aprobación de la ZAL del puerto de València y contra el decreto del Plan de Acción Territorial de la Huerta Valenciana.

Así lo hizo constar en un decreto de la Sección Primera de esta sala del TSJCV, fechado el pasado 27 de febrero, en el que la Letrada de la Administración de Justicia libraba oficio para que se publicara el anuncio de este recurso en el DOGV y reclamaba la entrega del expediente administrativo objeto de recurso a la Conselleria en un plazo de 20 días.

Ahora, la nueva Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad ha procedido a publicar en el Diari Oficial tanto el recurso de la asociación ciudadana como la remisión del expediente de la propia aprobación de la ZAL. Además, la publicación recoge que se concede un plazo de 15 días para "la personación de aquellos que tengan interés legítimo a sostener la conformidad a Derecho de dicha disposición".

Al conocer la admisión a trámite del recurso por parte del TSJCV, la asociación Per l'Horta aseguró que esta circunstancia "reforzaba los argumentos" aducidos por la plataforma 'Horta és Futur, no a la ZAL', representada por la asociación 'Per l'Horta', para presentar el escrito de demanda y "acudir de nuevo a la justicia contra la instalación de esta infraestructura portuaria en los terrenos de La Punta".

"En este escenario, la prudencia en el uso de gastos públicos y la responsabilidad a la hora de arriesgar inversiones privadas harían más que recomendable dejar en suspenso el desarrollo del Plan Especial de la ZAL nuevamente cuestionado", señalaron en un comunicado.

"OPORTUNIDAD PERDIDA"

Asimismo, en el mes de diciembre, tras la aprobación del Plan Especial de la ZAL de València, Per L'Horta lamentó que suponía "una oportunidad perdida para el futuro de la ciudad y la huerta", así como "una muestra de la falta de valentía del Consell y del Ayuntamiento de València", al tiempo que anunciaron que iban a presentar el recurso que finalmente fue admitido.

El Plan Especial la ZAL de València contempla un corredor verde con zonas ajardinadas y conexión con l'Albufera y medidas para minimizar la contaminación sonora.