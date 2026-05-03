Domingo de chubascos y temperaturas con pocos cambios en la Comunitat Valenciana

Imagen del cielo en València a 3 de mayo de 2026. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana vive este domingo, 3 de mayo, una jornada marcada por los chubascos que, ocasionalmente, irán acompañados de tormenta en el interior y con probabilidad de que sean localmente fuertes, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El cielo está muy nuboso y las lluvias serán probables de manera aislada y menos intensa en el litoral.

En cuanto a las temperaturas, no experimentarán apenas cambios. Así, los termómetros oscilarán en Alicante entre los 15 y los 22; en Castelló de la Plana, de 16 a 21, al igual que en València.

El viento soplará flojo a moderado de componente este.