Dona Festival se aplaza al 18 de abril por las previsiones meteorológicas

VALÈNCIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La organización de Dona Festival comunica que, debido a las previsiones meteorológicas adversas para este fin de semana y con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de los asistentes como del personal, se ha decidido aplazar el evento al sábado 18 de abril.

El festival mantendrá la misma ubicación y formato previsto inicialmente, en el Parc Central de València con apertura e inicio a las 17 horas, ofreciendo una jornada de música en directo y sesiones dj en un espacio urbano abierto y accesible.

Las entradas adquiridas continúan siendo válidas para la nueva fecha sin necesidad de realizar ningún trámite. Asimismo, se habilitará un periodo de devolución para aquellas personas que no puedan asistir.

Tras el aplazamiento, el evento regresará "con la misma energía" y programación, reforzando su apuesta por el talento femenino. Al finalizar el evento, a los asistentes se les entregará una pulsera con acceso para continuar la jornada en el 'after party' oficial en la sala Alegal, donde participarán las dj's y protagonistas del festival.

Dona Festival es una cita cultural centrada en la visibilización del talento femenino dentro de la música. Cuenta con el apoyo de instituciones como Fotur, Ayuntamiento de València, Valencia Music City, Visit València, Turisme Comunitat Valenciana, Actitud Mediterránea, Valencia Promotor Cultural, Promfest, VFV, ProDJCV y Consumo Moderado.

Las entradas se pueden adquirir en la web del evento y en Enterticket hasta agotar existencias o completar aforo. El día del evento habrá entradas en taquilla con el precio actual. Además, los usuarios de Carnet JOVE obtendrán ventajas exclusivas.