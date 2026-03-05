Dos accidentes en la A-7, en Almussafes y Moncada, dificultan la circulación

Accidente a la altura de Moncada - DGT

VALÈNCIA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos accidentes registrados esta mañana en la A-7, a la altura de los municipios valencianos de Almussafes y Moncada, dificultan la circulación y han generado retenciones.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), uno de los accidentes ha tenido lugar en el punto kilométrico 357 de la A-7, a su paso por Almussafes. El siniestro ha obligado a cortar el carril izquierdo de la vía.

El segundo accidente se ha registrado en el punto kilométrico 320 de la A-7, a su paso por Moncada, lo que ha ocasionado retenciones de tres kilómetros.