Dos accidentes complican la circulación en la A-7, en L'Ollería, y en la A-70, en Mercalicante

Archivo - Dos agentes de la Guardia Civil controlan el tráfico, a 7 de noviembre de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de Pro - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos accidentes registrados esta mañana complican la circulación en la A-7, en la zona de L'Ollería, y en la A-70, en Mercalicante, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

Uno de los incidentes se ha registrado en el punto kilométrico 408 de la A-7, en la zona de L'Ollería hacia València capital, han indicado las mismas fuentes.

El segundo accidente ha tenido lugar en el kilómetro 19.87 de la A-70, en Mercalicante, lo que ha dificultado el tráfico en ambos sentidos.