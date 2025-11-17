Dos detenidos acusados de agredir con un martillo a un hombre en un parque de Novelda (Alicante)

ALICANTE, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos hombres de 24 y 27 años como presuntos autores de una agresión cometida en un parque de Novelda (Alicante) en la que resultó herido de gravedad un vecino que tuvo que ser hospitalizado.

Los hechos ocurrieron a última hora de la tarde del pasado 16 de octubre, cuando la víctima fue abordada por dos personas que, por causas que se investigan, supuestamente iniciaron una agresión durante la que el varón recibió "numerosos golpes".

Uno de los presuntos autores también usó un martillo y causó al hombre "lesiones de gravedad" en la cabeza, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital de Elda, ya que necesitó asistencia urgente, según ha explicado la Benemérita en un comunicado.

Una patrulla que acudió al lugar tras el aviso logró detener allí a uno de los acusados, mientras que el segundo investigado, quien supuestamente utilizó el martillo, huyó del lugar en el que ocurrieron los hechos.

El Área de Investigación de la Guardia Civil de Novelda inició las gestiones para identificar y localizar al presunto agresor huido. A través de declaraciones de testigos, análisis de las evidencias recabadas y diversas pesquisas, los agentes determinaron que este varón residía en Almoradí.

Los investigadores localizaron a esta persona el pasado 4 de noviembre en este municipio de la comarca de la Vega Baja, así como al vehículo que presuntamente empleó en la huida, y fue detenido por estos hechos.

Durante la identificación, se comprobó, además, que sobre este hombre pesaba una requisitoria de búsqueda, detención y personación emitida por el Juzgado de Instrucción número siete de Granada. Ambos arrestados fueron puestos a disposición de los juzgados de guardia de Novelda y de Orihuela, que acordaron su puesta en libertad con la imposición de medidas cautelares a la espera de juicio.