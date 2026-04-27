Dos detenidos acusados de dos robos en comercios del centro histórico de Gandia

Material intervenido en la operación - JEFATURA

VALÈNCIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres, de 33 y 45 años, como presuntos autores de dos robos con fuerza en comercios del centro histórico de Gandia (Valencia), según ha informado Jefatura.

El primero de los hechos tuvo lugar el 21 de marzo en una perfumería, donde se sustrajeron 500 euros, un teléfono móvil y una tablet. Dos días después se produjo un robo en una peluquería, con la sustracción de cuatro máquinas de cortar pelo, un altavoz y 100 euros en efectivo.

La investigación policial permitió localizar y detener a los presuntos autores, hallando en los contenedores de basura situados al lado de uno de ellos una mochila en cuyo interior se localizaron diversos útiles para la apertura de puertas, tales como una palanqueta, destornilladores, plásticos y espátula para aperturas mediante el método del 'resbalón', llave inglesa, cuñas, guantes, linternas, navajas, soplete de gas, así como cerraduras con sus llaves.

Ambos detenidos han pasado a disposición judicial como responsables de dos delitos de robo con fuerza.