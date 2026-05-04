Dos detenidos acusados de robar 2.000 kilogramos de material ferroviario en Silla

VALÈNCIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas presuntamente implicadas en el robo de 2.000 kilogramos de material ferroviario en la localidad valenciana de Silla, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Los agentes localizaron una furgoneta aparcada en las inmediaciones de las vías férreas que transcurren por el término municipal de la localidad y observaron a tres hombres en las proximidades del vehículo.

Al percatarse de la presencia policial, uno de ellos huyó y llegó a cruzar las vías del tren, con el especial peligro que conlleva esta acción, para evadir la identificación por parte de los agentes.

Durante la inspección del vehículo, los agentes hallaron en la parte trasera de la furgoneta diez tramos de carril ferroviario de aproximadamente 2,4 metros cada uno. Arrojaban un peso total cercano a 2.000 kilogramos.

Según las primeras investigaciones, las piezas habían sido cortadas con una lanza térmica. Además, en el interior del vehículo se localizó un soplete de oxicorte y dos bombonas de gas de gran tamaño, siendo las utilizadas para realizar los cortes a las vías férreas que portaban en el interior de la furgoneta.

Las investigaciones continúan abiertas para tratar de identificar al tercer implicado en los hechos. Los detenidos son dos hombres de 19 y 32 años y de nacionalidad española, a quienes se les atribuye un delito de hurto.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Silla. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Carlet.