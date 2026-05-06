Dos detenidos acusados de traficar con droga desde dos domicilios de un edificio de València

Material intervenido en la operación - JEFATURA

VALÈNCIA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a dos personas, un hombre y una mujer, acusados de traficar con droga desde dos domicilios de un edificio de la ciudad, según ha informado Jefatura en un comunicado.

La investigación fue iniciada por parte de la Policía Judicial del Distrito de Ruzafa tras tener conocimiento de que se estaban distribuyendo sustancias estupefacientes a pequeña escala en la zona.

Una vez establecidos varios dispositivos de vigilancia en las inmediaciones, los agentes comprobaron que en el edificio en cuestión había dos domicilios implicados en esta actividad ilícita.

La operación concluyó con la entrada y registro de ambos inmuebles, donde los policías intervinieron 130 gramos de cocaína, 300 euros en efectivo y una balanza de precisión.

Por estos hechos se detuvo a un hombre y una mujer, de 34 y 44 años, ambos con antecedentes, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Al varón le constaba en vigor una reclamación judicial de detención e ingreso en prisión.