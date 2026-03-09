Dos detenidos por dar de alta en empresas de trabajo temporal a extranjeros en situación irregular

Archivo - Sucesos.- Detenidos en Puertollano por un robo violento en una casa haciéndose pasar por personal de servicio de aguas - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALÈNCIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia de Valencia a dos hombres acusados de dar de alta en empresas de trabajo temporal a extranjeros en situación irregular a través de identidades prestadas a cambio de una comisión de 200 euros.

Según ha informado Jefatura en un comunicado, la actuación se originó tras una denuncia interpuesta en la Comisaría de Policía Nacional de Trànsits el pasado 30 de diciembre que fue asumida por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia.

A raíz de la información aportada, el denunciante, que se encontraba en situación administrativa irregular en España y en circunstancias económicas precarias, contactó con un tercero que le ofreció facilitarle la documentación de uno de los ahora detenidos para poder acceder a un empleo. A cambio, debía abonar una comisión de 200 euros, cantidad que le sería descontada directamente de la nómina.

Mediante este procedimiento, el trabajador era dado de alta en la Seguridad Social utilizando la identidad de otra persona, lo que le permitía figurar formalmente contratado a través de una Empresa de Trabajo Temporal (ETT). Esta situación no solo generaba un beneficio económico ilícito para los implicados, sino que además otorgaba acceso indebido a derechos y prestaciones sociales, tales como asistencia sanitaria, prestaciones por desempleo o futuras pensiones.

En lo que respecta al segundo investigado, se trataba del cabo de cuadrilla y encargado del grupo de trabajo, quien presuntamente actuaba como intermediario con la empresa responsable de tramitar el alta laboral, siendo plenamente conocedor de que la persona dada de alta no se correspondía con quien finalmente desempeñaba el trabajo.

Los agentes lograron identificar plenamente a dos investigados y localizar al encargado, considerado pieza clave en la operativa. Como resultado de la investigación, detuvieron al varón que ejercía como cabo de cuadrilla, así como a la persona que cedía su documentación para permitir las contrataciones fraudulentas.

En total, dos personas han sido detenidas por su presunta implicación en delitos contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con estos hechos.