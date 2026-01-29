Dos detenidos, uno de ellos menor, en un control policial con más de medio kilo de cocaína en Benidorm - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el municipio alicantino de Benidorm a un joven de 17 años, menor de edad, y a un varón de 50 años como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas, tras haber sido interceptados en un control policial que trataron de eludir a bordo de un coche de alta gama con una roca de 580 gramos de cocaína, detectada gracias a un perro de la Unidad de Guías Caninos.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes vieron venir hacia el control un vehículo de alta gama conducido por un hombre y en el que viajaba un copiloto más joven a su lado. Al detectarlo, presuntamente hizo una maniobra brusca para evitarlo, según detalla el cuerpo policial en un comunicado.

Por ese motivo, el vehículo fue interceptado y los ocupantes fueron identificados. Además, se hizo un registro superficial sobre el coche. Sin embargo, los viajantes no aportaron documentación fiable relativa al vehículo, por lo que los agentes decidieron trasladar a estas personas y al vehículo a la Comisaría de Benidorm, con el fin de realizar las averiguaciones pertinentes.

Una vez que estaban en dependencias policiales, mientras los agentes realizaban comprobaciones con la documentación, la Unidad de Guías Caninos de Alicante inspeccionó el vehículo más a fondo, por si los ocupantes estuvieran tratando de ocultar algo en él, "dada su reacción ante el control policial".

Así, un perro policía detectó sustancia estupefaciente en una zona del vehículo, donde finalmente se halló oculta una roca de cocaína con un peso de 580 gramos. Además, el copiloto del vehículo llevaba encima 250 euros en metálico, cantidad que también fue intervenida.

De este modo, ambos varones fueron arrestados como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas. El arrestado mayor de edad fue puesto a disposición judicial y, por otro lado, se informó a la Fiscalía de Menores de las actuaciones sobre el menor de edad.