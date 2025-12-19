Dos detenidos por estafar más de 77.000 euros mediante el uso fraudulento de tarjetas de repostaje

Uno de los arrestados por los agentes en la operación - OPC

CASTELLÓ, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres, de 22 y 45 años, por presuntamente estafar más de 77.000 euros mediante el uso fraudulento de tarjetas de repostaje.

La investigación se inició en el mes de septiembre, tras la denuncia presentada por una empresa de transportes que detectó cargos irregulares realizados con dos tarjetas de repostaje asociadas a uno de sus camiones. Estas tarjetas habrían sido utilizadas de manera fraudulenta para suministrar combustible a terceros en distintas estaciones de servicio situadas en las provincias de Valencia y Castellón.

Ante estos hechos, el Área de Investigación de la Guardia Civil de San Vicente del Raspeig (Alicante) inició la operación y centró sus pesquisas en el análisis de los datos obtenidos durante las averiguaciones. Las gestiones practicadas permitieron constatar que los autores utilizaban las tarjetas para repostar combustible a vehículos ajenos a la empresa perjudicada para obtener un beneficio económico ilícito a costa de esta.

Asimismo, las indagaciones pusieron de manifiesto que parte de los repostajes se realizaban a camiones de matrícula extranjera que abandonaban posteriormente el territorio nacional. No obstante, el trabajo continuado de los agentes permitió identificar plenamente a los presuntos responsables.

Finalmente, los investigadores lograron localizar a los dos autores en las localidades de Vila-real y Castelló de la Plana, procediendo a su detención y a la instrucción de las correspondientes diligencias.

Los arrestados, dos varones de 22 y 45 años, a los que se imputa un delito de estafa, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Vila-real y Castelló respectivamente, que decretaron su puesta en libertad con la imposición de medidas cautelares.