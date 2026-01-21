Dos detenidos en Muro de Alcoy tras desmantelar una fábrica clandestina de tabaco valorada tres millones de euros

1044370.1.260.149.20260121103116 Objetos intervenidos en la operación - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres tras desmantelar una macrofábrica clandestina de tabaco en el municipio alicantino de Muro de Alcoy, donde se han incautado de material de contrabando valorado en más de tres millones de euros. Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con esta operación.

La investigación comenzó a principios de noviembre del año pasado, cuando agentes del Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Alicante detectaron una actividad inusual en una nave del polígono industrial Canaleta, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Los agentes observaron que la instalación permanecía herméticamente cerrada durante el día y que se realizaban movimientos de carga y descarga "de forma precipitada y en horarios anómalos". Las sospechas se confirmaron cuando interceptaron un tráiler que abandonaba la nave con maquinaria de producción, picadura de tabaco y planchas de serigrafía de diversas marcas comerciales de prestigio en su interior.

Como resultado de las gestiones practicadas, los agentes constataron la existencia de una instalación industrial operativa, presuntamente destinada a la producción clandestina de tabaco, equipada con maquinaria específica y medios logísticos para su distribución.

Tras la detención de los presuntos responsables de la actividad ilícita, los agentes llevaron a cabo el registro de la nave industrial. Durante la actuación, se intervinieron más de 300.000 cajetillas de cigarrillos listas para su introducción en el mercado ilegal, así como maquinaria industrial y varios vehículos de gran tonelaje y furgonetas al parecer usados para transportar las mercancías. La valoración total de todos los elementos es de más de tres millones de euros.

CONDICIONES DE SALUBRIDAD "DEFICIENTES"

Asimismo, en el interior de la nave, los investigadores hallaron indicios que apuntan a que hasta 12 personas podrían haber permanecido trabajando en el interior durante periodos prolongados y en condiciones de salubridad "deficientes".

Los dos hombres detenidos, de 22 y 51 años, a los que se les imputan delitos contra la salud pública, contrabando, pertenencia a grupo criminal y contra la propiedad industrial, fueron puestos a disposición de los juzgados de Alcoi, que decretaron su ingreso en prisión provisional.