Dos detenidos como presuntos autores de un robo violento en una óptica de Novelda (Alicante) - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 30 y 35 años como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación en una óptica en Novelda (Alicante), detalla el instituto armado en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de marzo, cuando dos varones accedieron al establecimiento haciéndose pasar por clientes. Mientras uno de ellos fingía necesitar una revisión para distraer a una empleada, el otro aprovechaba para supuestamente sustraer varias gafas de primeras marcas, valoradas en 1.113 euros.

Cuando la trabajadora se percató de que, en realidad, presuntamente estaban robando, trató de impedir que huyeran con el botín. En ese momento, los acusados respondieron con un violento forcejeo en el que la empleada resultó herida, explica la Guardia Civil.

El Área de Investigación de la Guardia Civil de Novelda identificó y localizó a los presuntos autores a pesar de que carecían domicilio conocido. El pasado 30 de marzo, tres días después de que ocurrieran los hechos, fueron localizados en la vía pública siendo inmediatamente detenidos.

Los detenidos han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Novelda, que ha decretado el ingreso en prisión para ambos. Los dos tienen antecedentes y habían sido arrestados días antes por su posible implicación en una decena de hurtos en comercios de Novelda y Aspe.