Dos detenidos por robar en domicilios de Elche con llaves especiales y replicando las originales

ALICANTE, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Elche (Alicante) a dos hombres por presuntamente cometer robos en viviendas mediante los métodos de 'bumping' e 'impresioning', para lo que supuestamente utilizaban llaves especiales y replicaban las originales.

En las últimas semanas, los agentes recibieron una serie de denuncias por robo con fuerza en varios domicilios del núcleo urbano de Elche, por lo que el Grupo 3º de Policía Judicial, encargado de los Robos Con Fuerza, analizó el 'modus operandi' empleado en los robos, según ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Con la participación de la Brigada de Policía Científica, pudieron esclarecer que el acceso a los domicilios se había llevado a cabo por los métodos de 'bumping' e 'impresioning'. El primero se lleva a cabo con una llave especial, modificada para entrar en la gran mayoría de cerraduras y, una vez dentro, hacer saltar los pistones del cilindro tras ser golpeada en su parte exterior con algún objeto. Tras ello, la llave gira y la puerta se abre con total facilidad.

Por su parte, la técnica 'impresioning' consiste en replicar la llave legítima para abrir el bombín sin necesidad de forzarlo. Para ello, junto a una llave maestra, introducen unas láminas de aluminio en el interior de la cerradura, por lo que quedan grabadas las muescas de la llave original, la cual tienen que replicar para acceder al interior de los domicilios sin dejar rastro alguno.

Los investigadores de la Brigada de Policía Judicial establecieron un dispositivo diseñado especialmente para identificar y detener a los autores de estos robos, para los que recopilaron algunas características, zonas horarias o zonas de actuación.

El pasado día 18 de enero, en el transcurso de este dispositivo especial de prevención de robos con fuerza en domicilios, los investigadores detectaron en la zona centro de Elche a dos varones en actitud sospechosa, con auriculares y que caminaban con una separación de unos 50 metros, pero visiblemente interactuando entre ambos.

Los agentes observaron que los sospechosos miraban mucho hacia los balcones de los edificios y comprobaban que los portales estuvieran cerrados, hasta que finalmente uno de ellos lo encontraron abierto. Uno de los investigados se introdujo en su interior, mientras el otro permanecía en el exterior "en actitud vigilante" y hablando por el auricular.

Tras unos minutos, salieron del edificio para introducirse en otro y realizar la misma maniobra. En ese momento, los agentes decidieron interceptar al varón que vigilaba el portal a varios metros del mismo. No obstante, no pudieron interceptar a su cómplice, que salió a la carrera entre las calles mientras los agentes procedían a la detención del primero, quien no atendía a los requerimientos policiales y ofreció una gran resistencia.

La huída del segundo sospechoso fue puesta en conocimiento del resto de agentes de Policía Nacional que participaban en el dispositivo. Estos pudieron localizarlo en el interior de un vehículo donde esperaba la llegada de su cómplice mientras hablaba por un auricular.

En el vehículo, los agentes intervinieron multitud de material y herramientas típicas para la comisión de robos en domicilio por los métodos de 'bumping' e 'impresioning', por lo que los investigadores sospechan que ambos fueran los autores de los robos acaecidos días antes en varios domicilios de Elche.

A los dos detenidos, de 26 y 37 años, les constan antecedentes policiales por hechos similares y en diferentes puntos de España, por lo que se considera un grupo itinerante. Los dos arrestados fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia.