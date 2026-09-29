Dos detenidos por robar en una farmacia de Tavernes de la Valldigna

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VALÈNCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza cometido en una farmacia de la localidad valenciana de Tavernes de la Valldigna. Para cometer el hecho, emplearon un coche sustraído en Gandía con matrículas falsas, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

El pasado 4 de septiembre, sobre las 5.45 horas se produjo un robo con fuerza en una farmacia de Tavernes. La propietaria logró grabar un vehículo ocupado por tres personas armadas con una pata de cabra y una maza de demolición de grandes dimensiones.

Para acceder al local, emplearon el gato de un coche para reventar la persiana de acceso y descolgar la puerta de entrada. Forzaron la caja registradora de seguridad y arrancaron los sistemas de alarma. Sustrajeron un total de 3.200 euros en efectivo, así como la caja registradora de seguridad valorada en 18.000 euros.

Las pesquisas se centraron en el visionado de cámaras de seguridad desde Alicante hasta Valencia Sur, que permitió localizar el vehículo utilizado en el robo accediendo en varias ocasiones a Gandía.

Los investigadores localizaron el coche oculto en un parking de esta misma localidad con las matrículas de otro vehículo, que fueron robadas en Guadix (Granada) el 1 de septiembre de 2026. Además, el vehículo también había sido sustraído en Gandía el 4 de agosto.

En este medio de transporte se observó a los tres individuos relacionados con el robo en la farmacia. Uno de los tres desapareció a los pocos días del lugar y se continúa su búsqueda actualmente.

Finalmente, los agentes explotaron la operación ya que los autores iban a abandonar la ciudad. En el registro domiciliario realizado en Gandía se hallaron tres inhibidores de frecuencia, llaves falsas para robos en viviendas, OBD (sistema de diagnóstico a bordo del vehículo) para anular el inmovilizador de vehículos, ganzúas, una perforadora barrena para hierro, taladros, amoladoras a batería, una maza, una palanca, 500 cajas de colirio, 1.000 euros en efectivo y tarjetas de crédito a nombre de distintas personas.

Por estos hechos han sido detenidos dos hombres, de 53 y 49 años, de nacionalidad búlgara. Se les atribuyen dos delitos de robo con fuerza en farmacias, un delito de robo y hurto de uso de vehículo a motor, dos delitos de hurto de placas de matrícula, dos delitos de falsedad documental y un delito de pertenencia a organización criminal.

Uno de los detenidos tiene una orden europea de detención y entrega por un robo con violencia en Hungría en el año 2021. Provocó lesiones a la víctima mediante una pistola eléctrica y le sustrajo 166.000 euros en efectivo y 1.000 euros en metálico.

El día 21 de septiembre pasó a disposición de la Audiencia Nacional para su extradición al país reclamante. Además, llevaba 21 años delinquiendo por toda Europa y llegó a emplear hasta nueve identidades distintas.

Con su detención y extradición, se ha logrado desarticular un eslabón importante de una organización criminal dedicada a los robos en establecimientos, robo y hurto de uso de vehículo y robos con fuerza en el interior de viviendas habitadas.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Tavernes de la Valldigna. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Sueca Plaza número 2.