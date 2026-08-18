Dos detenidos en Sueca por robar con violencia y estafar a mujeres de avanzada edad

Una Guardia Civil en imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas, una de ellas como autor material de los robos con violencia, ya que presuntamente arrancaba las joyas a sus víctimas, mujeres de avanzada edad, llegando a provocar lesiones, y otro como autor de un delito de receptación y otro de estafa, porque supuestamente recibía las joyas sustraídas para, posteriormente, venderlas a su nombre y así evitar levantar sospechas, en Sueca (Valencia).

La Operación comenzó tras tener conocimiento de la existencia de varios robos con violencia en la localidad de Sueca y alrededores. Las víctimas se trataban de personas de avanzada edad, a quienes les arrancaban las joyas que portaban en ese momento, provocando, en todos los casos, lesiones a sus víctimas, tal como ha informado Comandancia en un comunicado.

La información de la que se disponía era que se trataba de un hombre de mediana edad que huía en bicicleta y cuyas víctimas siempre eran mujeres de avanzada edad a las que sorprendía en lugares poco transitados, fuera de la vista de testigos.

Los agentes comenzaron con la localización de las ubicaciones de los robos, con el fin de dar con cámaras de videovigilancia de lugares cercanos. De ese modo, se pudo captar la identidad de un hombre que casaba con la descripción aportada por las víctimas.

Tras ello, se solicitaron datos a los principales establecimientos de compra y venta de oro de toda la Comunitat Valenciana. Así, se pudieron obtener los datos de la venta de hasta cuatro objetos de joyería (cadenas, gargantilla y pulsera) en dos establecimientos, uno en Castellón y otro en Alzira. Dichas joyas fueron aprehendidas y reconocidas por sus legítimos propietarios.

En este momento de la investigación, se pudieron obtener los datos de una segunda persona partícipe en los hechos. Se trataba de un hombre que receptaba las joyas sustraídas para, posteriormente, venderlas a su nombre y así evitar levantar sospechas.

Por todo ello, se procedió a la detención, en primer lugar, del autor material de los hechos en una casa de campo de la localidad de Sueca. Se trata de un hombre de 28 años a quien se le decretó su ingreso en prisión provisional. La segunda detención tuvo lugar días más tarde por los delitos de receptación y estafa. Se trata de un hombre de 44 años.

Las joyas, por valor de 4.000 euros, han sido devueltas a sus legítimos propietarios. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del área de investigación del Puesto Principal de Sueca. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Sueca Plaza número 6.