Dos detenidos en Torrent (Valencia) por robar en una vivienda tras verlos el propietario a través de cámaras

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad valenciana de Torrent a dos hombres, de 43 y 48 años, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza. Los policías los localizaron en las inmediaciones poco después de que entrasen en una vivienda y sustrajesen varios dispositivos electrónicos, anillos y 500 euros, después de que el propietario los observara a través de cámaras instaladas en el domicilio.

Los hechos ocurrieron el pasado 31 de octubre, cuando sobre las 19.00 horas los agentes fueron comisionados por la Sala CIMACC-091 para que se dirigiesen a un chalé, donde al parecer el propietario, a través de unas cámaras, había observado a tres personas encapuchadas en el interior, ha indicado el cuerpo policial en un comunicado.

Los agentes acudieron rápidamente al lugar, donde localizaron a la propietaria del inmueble, quien les manifestó que tras ser alertada por su marido de la presencia de individuos en el interior de la vivienda, avisó a sus vecinos y acudió rápidamente a la casa. La mujer observó a un varón saltar desde su parcela hacia fuera.

Una patrulla realizó una inspección del interior del domicilio, donde no localizó a nadie, aunque los agentes observaron signos de apalancamiento en la puerta de la terraza, así como varios cajones abiertos y enseres tirados por el suelo.

A su vez, otros indicativos de Policía Nacional realizaron varias batidas por las inmediaciones, a fin de encontrar a los presuntos autores y lograron localizar a dos de ellos en los alrededores. Tras varias indagaciones, comprobaron que las características físicas y la vestimenta de los dos hombres coincidían con las de los sospechosos, por lo que fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.

Los arrestados han pasado ya a disposición judicial. Los agentes continúan las investigaciones para el total esclarecimiento de los hechos.