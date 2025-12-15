Dos detenidos por tres robos en bares de La Font d'en Carrós, Xercao y Gandia

Archivo - Agente de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

VALÈNCIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por su presunta participación en tres robos con fuerza en establecimientos de hostelería. Los hechos se cometieron en La Font d'en Carrós, Xeraco y Gandía, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

A principios de septiembre y tras la interposición de una denuncia, los agentes iniciaron la investigación de un robo con fuerza cometido en un establecimiento de hostelería de la Font d'en Carrós.

Los autores, actuando coordinadamente, accedieron al interior fracturando la persiana. Forzaron las máquinas de juego, así como la máquina registradora y consiguieron sustraer gran cantidad de dinero. Finalmente, huyeron del lugar en coche. Las cámaras de seguridad con las que contaba el establecimiento permitieron identificar el vehículo que los ladrones usaron en su huida.

Los investigadores comprobaron que el coche había sido alquilado en Málaga. Con toda la información obtenida, se consiguió la identificación de dos personas que contaban con antecedentes por hechos similares.

Se sospechaba que podían estar detrás de otros robos cometidos en la provincia de Valencia. Por ello, se realizó un estudio de robos en establecimientos de hostelería con el mismo 'modus operandi' y en fechas cercanas.

Finalmente, se logró relacionar a los autores con dos robos más, cometidos en la madrugada del 15 de septiembre, también en establecimientos de hostelería de Xeraco y Cullera.

El total de lo sustraído en los tres hechos asciende a 5.000 euros, además de los daños materiales. A finales del mes de noviembre, se detuvo en Málaga a un hombre de 34 años y a una mujer de 29 años, ambos de nacionalidad española. Se les imputa tres delitos de robo con fuerza en las cosas.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Oliva-Gandía. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Málaga.