Dos estudiantes palestinas llegan a València para seguir su formación en la UPV: "Es el mejor día de mi vida"

Dos estudiantes palestinas, las hermanas Nariman Salem Irheem y Roba Irheem, han llegado a España para luchar por su sueño de seguir formándose en la Universitat Politècnica de València (UPV). - REMITIDA UPV

VALÈNCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos estudiantes palestinas, las hermanas Nariman Salem Irheem y Roba Irheem, han llegado a España para luchar por su sueño de seguir formándose en la Universitat Politècnica de València (UPV).

Las jóvenes contactaron con la universidad valenciana tras la resolución de apoyo a Palestina del Consejo de Gobierno y solicitaron su admisión por causas humanitarias. Ambas llegaron anoche a València después de salir la madrugada del lunes de Gaza a través del paso fronterizo de Kerem Shalom, cruzar Cisjordania y volar desde Jordania a Madrid.

Nariman Salem Irheem, una alumna de 20 años de Gaza, envió hace meses un mensaje al whatapp oficial de la Universitat Politècnica de València (UPV). En él, además de trasladar su currículum, solicitaba orientación para su admisión dada su excepcional situación humanitaria. Ese mensaje puso en marcha "de manera inmediata" a la UPV, que inició un proceso "arduo y repleto de dificultades de toda índole" que ha finalizado felizmente con Nariman y su hermana Roba llegando a la capital valenciana.

El objetivo ahora es claro: poder continuar su formación académica como lo que son, dos chicas normales de 19 y 20 años. Su trayecto de los últimos dos días, atravesando el paso fronterizo de Kerem Shalom, cruzando Cisjordania hasta llegar a Ammán --donde disponían de un permiso de 32 horas para abandonar el país-- y volando ayer hasta Madrid, para posteriormente desplazarse por carretera hasta València, junto al vicerrector de Internacionalización y Comunicación de la UPV, José Francisco Monserrat, que las acompañó desde Jordania, es "el final de una historia de ingente trabajo burocrático y emocional", subraya la institución académica.

No en vano, añaden, la operación ha contado, durante todo este tiempo, con el respaldo de tres ministerios del Gobierno de España --Juventud e Infancia; Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; y Ciencia, Innovación y Universidades--, los consulados españoles de Jerusalén y Ammán, y la embajada de Israel en España, "clave para desbloquear un proceso de especial dificultad".

BUENOS CURRÍCULUMS

"Es el mejor día de mi vida", afirmaba Nariman con una sonrisa gigante pese a las "cuatro horas dormidas desde el domingo por la noche" al cruzar la puerta 10 de la T4 del aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas. Tanto ella como Roba cuentan con la condición de alumnas invitadas por la UPV, con una ayuda concedida por parte de su Consejo de Gobierno, y llegan avaladas por sus buenos currículums.

Nariman, de hecho, se graduó en Tawjihi en 2023 con una nota media de 9,91 y, pese a los bombardeos y los continuos desplazamientos, acabó un año académico de la licenciatura en Ingeniería de Ciberseguridad impartida en inglés en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Gaza.

Ahora, ambas van a preparar su examen de acceso a la universidad, que llevarán a cabo en la UNED, que ya ha realizado las modificaciones de calendario necesarias, antes de poder matricularse y proseguir sus estudios, si consiguen la nota requerida, en una UPV que "espera a las dos con los brazos abiertos, consciente de que la educación es el mejor camino hacia una sociedad pacífica, próspera y, por encima de todo, humana".