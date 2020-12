Dos investigadores valencianos reciben 4,7 millones del Consejo Europeo de Investigación

Iñaki Comas estudia la tuberculosis asintomática y Nuria Flames, la formación neuronal

VALÈNCIA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Iñaki Comas y Nuria Flames, adscritos al Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV), han recibido dos Consolidator Grants del Consejo Europeo de Investigación (ERC, por sus siglas en inglés) para desarrollar estudios sobre la tuberculosis y la formación neuronal, respectivamente.

Estas prestigiosas ayudas, que ascienden a 4,7 millones de euros para los dos investigadores valencianos, contribuirán a conocer la biología y la transmisión asintomática de la tuberculosis, una de las diez causas de muerte más importantes del mundo, y a conocer los procesos de formación de la diversidad neuronal en el cerebro, cuyos fallos están en el origen de multitud de enfermedades del sistema nervioso.

El proyecto que desarrollará Iñaki Comas en el Instituto de Biomedicina de Valencia, TB-Reconnect, usará grandes poblaciones tanto del patógeno, la bacteria Mycobacterium tuberculosis, como de pacientes en distintas partes del mundo para cuantificar el impacto global de la transmisión de la tuberculosis subclínica, aquella que no presenta síntomas y, por tanto, no se detecta por los servicios de salud. El propio Comas publicó un estudio en 2019 que demostró que la tuberculosis se podía contagiar antes de que aparezcan los primeros síntomas. "Aún no sabemos el papel que juegan los pacientes asintomáticos en la expansión de la epidemia", explica el investigador valenciano.

En colaboración con el Centro de Investigação em Saúde de Manhiça (Mozambique), el equipo liderado por Comas estudiará casos de infectados para determinar biomarcadores en sangre asociados a la transmisión, obteniendo un método para detectar los casos potencialmente transmisores en pacientes asintomáticos. "Esto a su vez nos dará información sobre los genes que están regulados y, por tanto, sobre la biología de la transmisión", resume Comas. Este estudio genético se realizará también en la bacteria, analizando si alguna de las mutaciones favorece su transmisión.

Iñaki Comas (València, 1979) es licenciado en Biología por la Universitat de València, donde realizó su doctorado. Tras una estancia postdoctoral en el National Institute for Medical Research (Reino Unido) y una beca del programa europeo Marie Curie, regresó a España en 2013 como investigador Ramón y Cajal en la fundación Fisabio, y obtuvo una Starting Grant del ERC (2014).

En 2016 se incorporó como científico titular del CSIC en el Instituto de Biomedicina de Valencia, donde lidera la unidad de genómica de la tuberculosis. Con la aparición de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2, Comas lidera el consorcio SeqCovid-Spain para realizar un estudio de la genética del coronavirus en nuestro país. Gracias a este esfuerzo, España es el segundo país de Europa con más muestras del genoma del virus, identificando además las variantes genéticas que prevalecieron en distintos momentos de la pandemia.

La investigación que desarrollará Nuria Flames, Neurocode, pretende conocer cómo durante el desarrollo embrionario el cerebro es capaz de generar tantas neuronas distintas entre sí y con funciones muy diversas. Para ello utiliza a C. elegans, un gusano muy útil como modelo de estudio en Biología. Mediante técnicas de fluorescencia, la investigadora puede observar 'en vivo' los genes que se expresan (activan) en las neuronas en este nematodo e identificar los mecanismos que hacen posible dicha expresión. El objetivo es analizar cómo las neuronas interpretan el genoma regulador, las 'instrucciones' que contiene el ADN para que cada una realice una función determinada.

En concreto, el grupo de Nuria Flames se centra en el estudio de las neuronas que usan dopamina y serotonina, dos sustancias neurotransmisoras que permiten la 'comunicación' entre neuronas, para estudiar el funcionamiento de sus factores de transcripción, las proteínas que 'leen' el libro de instrucciones genético para que la neurona se forme y funcione correctamente. Un error en este proceso puede estar en la raíz de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y de otras enfermedades como la depresión o la esquizofrenia.

Además, el trabajo busca entender cómo durante la evolución han ido apareciendo nuevos tipos de neuronas que han permitido a los animales realizar acciones y comportamientos cada vez más complejos. Para ello se realizarán análisis bioinformáticos y estadísticos, para los que contarán con la colaboración del catedrático de Matemáticas de la Universitat de València Guillermo Ayala.

Nuria Flames Bonilla (València, 1977) es licenciada en Biología por la Universitat de València. Realizó su tesis doctoral en el Instituto de Neurociencias de Alicante (CSIC-UMH) e hizo una estancia postdoctoral en la Universidad de Columbia (EE.UU.), donde se formó en el manejo de C. elegans como modelo animal. En 2011 regresó a España e inició su grupo de investigación en el Instituto de Biomedicina de Valencia con la concesión de una Starting Grant del ERC (2012).

AYUDAS DEL ERC EN CENTROS CSIC DE LA COMUNITAT

Con la concesión de estas dos Consolidator Grants, son 5 las ayudas de este tipo del European Research Council (ERC) concedidas a personal investigador de centros del CSIC en la Comunitat Valenciana desde el inicio de la concesión de estos proyectos.

En total, los centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en la Comunitat Valenciana acumulan 19 ayudas desde el inicio del programa ERC: 8 Starting Grants; 5 Consolidator Grants; 5 Advanced Grants; 1 Synergy Grant.