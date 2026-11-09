Dos investigados por vender en mercadillos de Alicante y Valencia fruta que era para alimentar animales

Imagen del operativo de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a dos hombres de 47 y 57 años por presuntamente vender en mercadillos de las provincias de Alicante y Valencia fruta que había sido descartada para el consumo humano y que estaba destinada a alimentar animales.

La investigación arrancó a partir de actuaciones anteriores del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Alicante, en las que ya se había detectado la comercialización de banana como Plátano de Canarias.

A raíz de aquello, los agentes pusieron en marcha un operativo para localizar a los operadores que pudieran estar amparando fruta indebidamente en esa marca protegida, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Las inspecciones permitieron comprobar que un operador mayorista supuestamente entregaba a titulares de explotaciones ganaderas los plátanos y otras frutas que, por sus características, quedaban descartados para el consumo humano, con el fin de que los consumieran los animales.

Al revisar la documentación de esas entregas, los agentes repararon en una explotación de ovino y caprino que retiraba cantidades muy elevadas de fruta pese a tener muy pocos animales y, durante largos periodos, ninguno.

Las gestiones desarrolladas permitieron reconstruir el recorrido del producto. Una vez recogida la fruta y trasladada hasta la explotación de Torrellano, en el municipio alicantino de Elche, una segunda persona presuntamente acudía con un furgón, cargaba varias cajas de plátanos y los vendía en mercadillos de distintas localidades de las provincias de Alicante y Valencia.

"RIESGO DE CONTAMINACIÓN"

Al parecer se ofrecían al público como Plátano de Canarias, en los mismos envases serigrafiados con la marca y con numerosas piezas que aún conservaban sus etiquetas, según la Guardia Civil, que ha apuntado que la fruta se transportaba en un vehículo empleado en la propia actividad agrícola y ganadera, sin limpieza ni desinfección previas, y se almacenaba en la explotación junto a los animales y sus excrementos, donde supuestamente era manipulada y reenvasada en cajas previamente descartadas.

Al haber sido retirada de la cadena alimentaria humana y manipulada después sin garantía higiénico-sanitaria alguna, corría "riesgo de contaminación", según las pesquisas desarrolladas por la Benemérita.

La investigación permitió, además, cuantificar el alcance del desvío: en el año anterior a la inspección el titular de la explotación había recibido más de 133 toneladas de fruta, de las que 69 toneladas correspondían a Plátano de Canarias. También retiraba tomates descartados para el consumo humano procedentes de una explotación agropecuaria. En la inspección se intervinieron 167 kilos de plátano amparado en la marca protegida.

Finalmente, los dos investigados, a quienes atribuyen un delito contra la salud pública, otro relativo al mercado y los consumidores y un tercero contra la propiedad industrial, quedaron a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elche, a la que se han remitido las diligencias instruidas.

La Guardia Civil recuerda que los alimentos retirados del consumo humano y destinados a la alimentación animal no pueden regresar a la cadena alimentaria de las personas y que el uso indebido de una indicación geográfica protegida perjudica tanto al consumidor, que paga por una calidad que no recibe, como a los productores que sí cumplen los requisitos de la marca.