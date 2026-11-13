Dos películas sobre la identidad y la resistencia femenina llegan a la Sección Oficial de la Mostra

Película Mostra - MOSTRA

VALÈNCIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Oficial de la 41ª Mostra de València-Cinema del Mediterrani presenta este viernes dos nuevos largometrajes que abordan, desde contextos culturales diferentes, la identidad, las relaciones entre mujeres y las dificultades para abrirse camino en la sociedad contemporánea.

Se trata de 'Al Baraneya' de la directora Ashgan El-Hamus y 'Shana', de la directora francesa Lila Pinell, películas que sitúan a las mujeres en el centro de sus historias y ofrecen distintas perspectivas sobre las transformaciones sociales del Mediterráneo contemporáneo.

Con 'Al Baraneya', Ashgan El-Hamus combina ficción y documental para retratar a su propia familia en Egipto ya que, además, todo el reparto de la película, a excepción de la protagonista, está integrado por sus familiares. Tras varios meses de talleres de improvisación, la directora construye un relato en el que ficción y realidad se entrelazan, dando espacio a las dinámicas familiares, la complicidad entre mujeres y las tensiones entre tradición y modernidad.

Tras su paso por el Festival de Venecia, la cinta llega a València para su estreno en España, según ha informado el festival en un comunicado. Rodada en el pueblo de origen de la familia paterna de la directora, a las afueras de El Cairo y rodeado de campos de jazmín, la película sigue a Amal, una joven embarazada que vive con su extensa familia en un entorno marcado por los vínculos comunitarios.

La aparente tranquilidad se rompe cuando un terrateniente ofrece comprar las tierras familiares, poniendo en cuestión el futuro de todos. La llegada de su prima Rania desde El Cairo, con sus vídeos de TikTok y su actitud independiente, despierta en Amal y sus hermanas el deseo de imaginar otras formas de vida.

El-Hamus concibió el proyecto tras visitar la aldea familiar después del nacimiento de su hijo. La convivencia con las mujeres de distintas generaciones le permitió redescubrir una forma de cercanía y cuidado colectivo que echa en falta en la sociedad occidental moderna. A través de la película, busca alejarse de los estereotipos y mostrar las relaciones de poder dentro del ámbito doméstico, tomando como referencia a su abuela, a quien recuerda como la verdadera autoridad del hogar.

"Las mujeres son quienes dialogan, negocian y toman decisiones juntas; su poder no siempre se ve en público, pero es el que moldea la vida de la familia", afirma. Nacida en Ámsterdam de padre egipcio, la directora encontró en el rodaje una "oportunidad" para reconciliarse con sus raíces y explorar su propia identidad.

"No me defino como mitad neerlandesa y mitad egipcia, sino como ambas cosas a la vez", detalla la directora que refleja en la película una experiencia personal en la que las fronteras culturales "dejan paso a una reflexión sobre la pertenencia y los vínculos familiares".

LA SORORIDAD Y LA CAPACIDAD DE REINVENTARSE

Por su parte, 'Shana', de la francesa Lila Pinell, llega a la Mostra tras su estreno mundial en la Quincena de Cineastas del Festival de Cannes. Posteriormente, obtuvo el premio a la Mejor Película en la competición internacional del Festival Internacional de Cine de la UBA y recibió en Francia el reconocimiento Coup de coeur de la sociedad de autores SACD.

En su primer largometraje en solitario, Pinell retrata a una joven que encadena trabajos informales mientras intenta sobreponerse a la muerte de su abuela marroquí-judía. De ella ha heredado un anillo místico que supuestamente protege contra el mal de ojo. Su eficacia tendrá que ponerse a prueba cuando empeora su situación económica y su pareja, una figura tóxica en su vida, sale de prisión.

A través del humor y las situaciones burlescas, la película explora las contradicciones de una mujer atrapada entre las creencias heredadas, las relaciones afectivas y una realidad social que apenas le ofrece margen de maniobra. Pinell evita los juicios simplistas y pone el foco en la complejidad de los vínculos humanos. "Quería explorar la complejidad de las relaciones humanas, en las que conviven el amor y la traición, sin reducir a mis personajes a juicios simplistas", señala la realizadora.

La relación entre Pinell y su actriz habitual, Eva Huault, vertebra una historia en la que el humor permite abordar situaciones marcadas por la precariedad y los conflictos personales. La directora sitúa a Shana "ante las contradicciones de su entorno, sin juzgar sus decisiones y mostrando cómo intenta recuperar el control de su vida".

Según la Mostra, "la sororidad y la capacidad de reinventarse atraviesan un relato que también plantea preguntas sobre la autonomía y las posibilidades de salir adelante en un contexto de desigualdad".