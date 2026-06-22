Dos personas mueren ahogadas en playas de Pilar de la Horadada y Torrevieja

ALICANTE, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han muerto ahogadas este domingo en playas de los municipios alicantinos de Pilar de la Horadada y de Torrevieja, según ha informado este lunes el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). En ambos casos, la autopsia confirmará las causas del ahogamiento.

Respecto al primer suceso, fuentes sanitarias han explicado que a las 19.40 horas se alertó al CICU de que habían sacado del agua a un hombre de 24 años, en estado inconsciente, en la playa Mil Palmeras de Pilar de la Horadada, por lo que se movilizó una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) y otra del Soporte Vital Básico (SVB).

El equipo médico del SAMU realizó al bañista maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital avanzado, pero no hubo respuesta y se acabó confirmando su fallecimiento.

Por otro lado, también este domingo por la tarde, rescataron a un hombre inconsciente en una cala de Torrevieja. El aviso inicial entró a las 16.45 horas y hasta el lugar se desplazó una unidad del SAMU, cuyo equipo médico reanimó al bañista, del que no se dispone la edad, pero no hubo respuesta y se confirmó su muerte, según han precisado las mismas fuentes.