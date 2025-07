Dos proyectos del I2SysBio e IFIC impulsan la presencia del CSIC en grandes plataformas europeas de I+D

VALÈNCIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos proyectos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en la Comunitat Valenciana consiguen sendas ayudas del Programa CSIC Grandes Infraestructuras Europeas de Investigación (ESFRI) para 2025, que busca posicionar al organismo en los consorcios europeos e internacionales, así como impulsar su participación en las plataformas recogidas en el Foro 1 Estratégico Europeo de Infraestructuras de Investigación (European Strategic Forum for Research Infrastructures - ESFRI).

En esta convocatoria, lanzada por la Vicepresidencia de Relaciones Internacionales (VRI), se conceden cuatro ayudas de las cuales dos recaen en institutos mixtos del CSIC y la Universitat de València (UV): el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio) y el Instituto de Física Corpuscular (IFC), ambos ubicados en el Parc Científic (UV). Las ayudas alcanzan prácticamente los 100.000 euros para cada centro de investigación y se reparten en tres ejercicios: 2025, 2026 y 2027.

NODO ESPAÑOL DEL IBISBA (I2SYSBIO)

El nodo español del Acelerador de Innovación en Biotecnología Industrial y Biología Sintética (IBISBA), impulsado y coordinado por la investigadora del I2SysBio (CSIC - UV) Irene Otero-Muras, es una de las acciones que van a recibir financiación para consolidar su participación en esta plataforma europea de investigación.

IBISBA es la gran infraestructura europea (ESFRI) de Biotecnología Industrial y Biología Sintética. Integra infraestructuras y laboratorios de instituciones punteras de Francia, Bélgica, Alemania, Finlandia, España, Italia, Grecia, Reino Unido y los Países Bajos.

La plataforma se constituyó para proporcionar un catálogo de servicios punteros en biotecnología y biología sintética, con el propósito de promover la investigación e innovación en este campo, así como aumentar la eficiencia, competitividad y sostenibilidad de los procesos bioproductivos, a la vez, que se fomenta la transición hacia la bioeconomía.

El nodo español del IBISBA está constituido por el CSIC, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC), la Universitat Politècnica de València (UPV) y Eurecat - Centro Tecnológico de Cataluña.

Por parte del CSIC, hay diez grupos de investigación, pertenecientes a siete institutos diferentes (tres de ellos en Valencia): el I2SysBio, que coordina, el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP) y el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA), así como el Centro Nacional de Biotecnología (CNB), el Centro de Investigaciones Biológicas (CIB), la Misión Biológica de Galicia (MBG) y el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (ICP).

El I2SysBio aporta al IBISBA desarrollo de modelos a la carta para diseño y control de biocircuitos, prototipado rápido de cepas para biomanufactura, y desarrollo de factorías celulares en levaduras.

NUSTAR (IFIC)

Otro de los proyectos que recibirá financiación por parte del CSIC es FAIR NUSTAR-DACQ Apoyo y refuerzo para la integración de sistemas de detección en NUSTAR, una acción coordinada por los investigadores del CSIC en el Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC - UV) Enrique Nácher y Dolores Cortina (IP).

FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research in Europe) es una instalación internacional ubicada en Darmstadt (Alemania), diseñada para explorar los secretos "más profundos" de la materia. Allí, científicos de todo el mundo utilizan haces de iones pesados y antiprotones para recrear condiciones similares a las del interior de las estrellas o las colisiones de estrellas de neutrones.

El objetivo es entender cómo se forman los elementos químicos en el universo, cómo se comporta la materia en condiciones extremas y qué leyes rigen el mundo subatómico.

FAIR tiene cuatro pilares o grandes bloques experimentales, uno de estos pilares es NUSTAR (acrónimo de Nuclear Structure, Astrophysics and Reactions), una colaboración científica que reúne a investigadores que estudian núcleos atómicos exóticos, es decir, átomos con configuraciones inusuales que no se encuentran en la naturaleza. Estos estudios son "clave" para comprender fenómenos astrofísicos como las supernovas o la formación de elementos pesados como el oro o el uranio.

El nuevo proyecto aprobado está liderado por el IFIC y en él participan otros centros del CSIC como el Instituto de Estructura de la Materia (IEM) y el Instituto de Ciencias del Espacio (ICE). Su principal objetivo es mejorar los sistemas de adquisición de datos (DAQ) utilizados en los experimentos de NUSTAR.

Estos sistemas de datos son "esenciales" para registrar con precisión los resultados de las colisiones nucleares que se producen en FAIR. Para ello, se contratará personal técnico especializado y se adquirirán componentes electrónicos avanzados que permitirán integrar los equipos españoles con los estándares tecnológicos de FAIR, como el sistema de sincronización de alta precisión White Rabbit.

Además de su impacto científico, el proyecto también tiene un "importante" componente formativo y tecnológico. Permitirá la formación de jóvenes técnicos e investigadores en instrumentación puntera.

FAIR está incluida en la hoja de ruta europea de infraestructuras científicas (ESFRI) y en el Plan Estratégico del CSIC, lo que "subraya su importancia estratégica". De esta manera, el CSIC refuerza su presencia en la frontera de la física nuclear con un nuevo proyecto en la instalación FAIR, una de las infraestructuras científicas "más ambiciosas" de Europa.