El dúo venezolano Lagos actuará el 20 de noviembre en la sala Auditorio Roig Arena

Cartel consierto Lagos - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El dúo venezolano Lagos llevará su pop latino a la sala Auditorio Roig Arena el próximo 20 de noviembre dentro de su nueva gira internacional 'En La Noche Tour'. Un directo que trasladará al escenario la atmósfera de elegancia electrónica y calidez latina que define la nueva etapa creativa del proyecto formado por Luis Jiménez y Agustín Zubillaga.

Con más de 1.500 millones de reproducciones globales y una base de seguidores en constante crecimiento, Lagos presentará en vivo esa estética nocturna que caracteriza su propuesta más reciente. La gira llega impulsada por 'WhyWhyWhy', su último lanzamiento y segundo adelanto del universo sonoro de su tercer álbum de estudio.

Productores y compositores, Luis Jiménez y Agustín Zubillaga plasman su inspiración y sus sueños desde 2019 en este proyecto. De esta unión han nacido temas como 'Mónaco', 'No Se Acaba Hasta Que Acabe', 'Julia' y 'Cuerno', además de la autoría del éxito global de 'Ojos Marrones' de Lasso, que les valió un Latin Grammy.

Las entradas para el concierto de Lagos ya están a la venta en la web www.roigarena.com, tal como ha informado la organización en un comunicado.