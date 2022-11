Dusapin inicia su residencia en el Palau de la Música de València con la OV y su obra 'Uncut'

VALÈNCIA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta de València, bajo la dirección de su titular y artístico Alexander Liebreich, subirá este jueves al escenario del Auditori de Les Arts para interpretar su próximo concierto de abono, que inicia la residencia del prestigioso compositor francés Pascal Dusapin y en el que figura su obra 'Uncut'.

Se trata de un programa que está dedicado a la memoria del pianista Lars Vogt, en el que también se podrá escuchar el Concierto nº 25 en do mayor, KV 503 de Wolfgang Amadeus Mozart, que será interpretado por el concertista Paul Lewis, y La mer de Claude Debussy.

La presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, ha mostrado su alegría por el compositor residente. "No podemos estar más satisfechos de haberla introducido en nuestra programación, ya que por una parte está aportando prestigio y excelencia a la Orquesta de València, y al Palau de la Música como institución, que ya puede presumir de haber tenido a dos compositores del renombre internacional de Francisco Coll y Elena Mendoza".

"Es una de las grandes personalidades de la composición en el mundo, que nos ha transmitido su satisfacción por haber sido elegido como residente, y que, además, nos trasladó su felicitación por el nivel artístico de nuestra Orquesta en la Sala Gaveau en París", ha concluido la concejala.

También Alexander Liebreich ha expresado su satisfacción por la residencia de Dusapin, y respecto al concierto de mañana ha manifestado que el programa "muestra la combinación de la obra de Dusapin con una de las obras maestras del sinfonismo francés como es La mer de Debussy, donde se puede ver el origen de Dusapin, del sistema de lenguaje de colores y de los colores de su país". "En este momento --ha añadido-- es el compositor más relevante en Francia y uno de los más importantes a nivel internacional, al que conozco más de veinte años y al que deseamos todo lo mejor en su residencia".

Por su parte, el director del Palau, Vicent Ros, ha explicado que, dentro de la figura del compositor en residencia, Dusapin desarrollará una nueva edición de los encuentros con jóvenes compositoras y compositores, y que la formación sinfónica valenciana interpretará del autor francés, a parte de la obra que se podrá escuchar mañana, su pequeña ópera Momo y también Reverso.

VELADA ESPECIAL

El concierto de mañana estará dedicado "In memoriam" al pianista alemán Lars Vogt, que era el concertista que tenía que haber tocado el Concierto para piano nº 25 en do mayor de Mozart. En su lugar lo interpretará el pianista británico Paul Lewis, que tocará el mismo concierto programado. Ros ha destacado que "será una velada muy especial, ya que Lewis fue un gran amigo de Vogt y en su homenaje interpretará una obra que no estaba inicialmente incluida en el programa, la Sonata nº 14 de Schubert, que tanto le gustaba a Vogt".

Las interpretaciones y grabaciones de Paul Lewis de Beethoven y Schubert han recibido críticas unánimes a escala mundial. Aparece como solista con orquestas como las filarmónicas de Berlín, Radio de Baviera, Nueva York y Los Ángeles, las sinfónicas de Chicago, Londres y NHK, Royal Concertgebouw y Leipzig Gewandhaus.