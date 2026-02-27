El EACC inaugura la exposición 'The Rise & Fall of Erik Schmidt' - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 27 Feb. (EUROPA PRESS) - -

El Espai d'Art Contemporani de Castelló (EACC), espacio del Institut Valencià de Cultura (IVC), inaugura la exposición 'The Rise & Fall of Erik Schmidt'. La muestra, comisariada por Yara Sonseca, en colaboración con el Kindl Centre for Contemporary Art de Berlín, podrá visitarse hasta el 24 de mayo de 2026.

La secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, ha realizado una visita al EACC y ha destacado "el impulso que desde Conselleria, a través del IVC, se está dando al espacio cultural castellonense convirtiéndolo, nuevamente, en un referente destacado dentro de la escena del arte contemporáneo de la Comunitat Valenciana y del país".

Alonso ha subrayado "la apuesta del EACC por una amplia programación que va más allá de las exposiciones incluyendo una amplia oferta de actividades paralelas adaptadas a todo tipo de público".

Asimismo, ha recordado que desde Conselleria les preocupa el contenido de los espacios culturales, pero también el continente. En ese sentido, ha valorado las inversiones para rehabilitar el espacio cultural como el estanque que rodea al Espai, que ha supuesto una inversión superior a los 280.000 euros.

La exposición del artista alemán ofrece una amplia selección de obras realizadas en distintos medios como pintura, dibujo, vídeo, fotografía, performance y collage, que permiten adentrarse en el universo personal y cambiante de Schmidt.

A lo largo del recorrido, el artista aborda cuestiones como la construcción de la identidad, la autonomía personal, el deseo, la libertad sexual y la relación entre individuo y sociedad contemporánea.

Autorretratos, paisajes naturales y urbanos, escenas performativas y narrativas fragmentarias conforman un conjunto que invita al visitante a reflexionar sobre los mecanismos de proyección, identificación y pertenencia. La muestra está concebida como un recorrido abierto a la experiencia interactiva y narrativa del propio espectador.

ACTIVIDADES PARALELAS

Además, el Espai d'Art Contemporani de Castelló pone en marcha un conjunto de actividades paralelas con motivo de la exposición 'The Rise and Fall of Erik Schmidt'.

Entre ellas destancan tres propuestas educativas dirigidas a centros escolares: 'Foto parece, pintura no es', 'Mira, recorre, transforma' y 'Perdernos para encontrarnos'.

Estas actividades, en colaboración con el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, acercan el arte contemporáneo al alumnado mediante la experiencia, la observación y la creación, tomando como referencia la obra de Erik Schmidt, que interviene fotografías para cuestionar la imagen como reflejo de la realidad.

A través de visitas dialogadas y talleres prácticos, los participantes descubren que la percepción es activa, que las imágenes y los espacios pueden transformarse y que el arte es, ante todo, un proceso de exploración, imaginación y pensamiento crítico.

El EACC también ofrece visitas guiadas para todos los públicos, los sábados sin necesidad de reserva previa, en dos horarios: de 11.00 a 12.00 horas y de 12.30 a 13.30 horas.