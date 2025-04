El EACC ofrece tres experiencias musicales con sello castellonense en el ciclo Espai Sonor

CASTELLÓ 2 Abr. (EUROPA PRESS) - -

El Espai d'Art Contemporani de Castelló (EACC), espacio propio del Institut Valencià de Cultura, inicia el ciclo Espai Sonor de primavera con tres experiencias musicales con sello castellonense.

Espai Sonor es un espacio dedicado a la experimentación sonora con propuestas de ámbito local, nacional e internacional por la que han pasado en los últimos meses conciertos como los de Faixa, Farlise, Blu Boi, Jihane, Eloi el Bon Noi & Turbulente, Los Voluble, Meneo o la estrella internacional Jay Jay Johanson.

En primer lugar, el viernes 4 de abril, a las 20.00 horas, llega el proyecto M1S1M tras el que se encuentra Jordi Villarroya, profesor de música del IES Violant de Casalduch de Benicàssim. M1S1M nació en 2018 como el protagonista de una ópera para el proyecto 'Com sona l'ESO', del que Villarroya es uno de los responsables. Más tarde lo retomó como pseudónimo para su primer proyecto personal.

A continuación, el 2 de mayo, será el turno de Alberto Lucendo. Nacido en Castelló de la Plana y establecido en Berlín, Lucendo es un artista versátil con amplia experiencia como productor musical y compositor. Su talento en la creación de bandas sonoras le ha valido recibir numerosos premios, además de una preselección para los Premios Goya. Ha editado álbumes con reconocidos sellos internacionales, abarcando estilos como el 'ambient' o las composiciones cinematográficas.

Cerrará el ciclo Espai Sonor de esta primavera Rauelsson, alias del músico castellonense Raúl Pastor Medall. El artista inició su carrera en Portland (EE.UU.), con un estilo folk íntimo que evolucionó hacia un sonido más experimental y electrónico. En 2025 ha presentado 'Niu', un álbum minimalista grabado entre Sofía y Berlín.

Rauelsson estará acompañado de Katrine Grarup Elbo, violinista, compositora e intérprete afincada entre Copenhague y Berlín. Su trabajo combina improvisación, composición, performance e instalación. Es fundadora del colectivo danés 'We like We', el ensemble berlinés 'Toechter' y el dúo 'La Mia Bella Sorella'.

El ciclo Espai Sonor de esta primavera cuenta con la colaboración de la Diputación de Castellón. La entrada a todas las actuaciones es de acceso libre hasta completar aforo.

TALLERES Y VISITAS GUIADAS

Además de este ciclo, el Espai d'Art Contemporani de Castelló continúa con la exposición 'Todo al rojo' de Fotolateras, que puede verse hasta el 18 de mayo. En el contexto de la muestra, el EACC organiza diversos talleres y actividades.

El sábado 5 de abril, entre las 10.00 y las 14.00 horas, tendrá lugar el taller 'Laboratorio del mundo vibrante' a cargo de Peter Bosch y Simone Simons. Los participantes en este taller podrán explorar de forma intuitiva el mundo de la vibración y la resonancia modificando y controlando robots/criaturas montados sobre muelles metálicos que generan movimientos y ritmos sorprendentes. Al finalizar el taller se llevará a cabo un pequeño concierto con todos los participantes.

Por otra parte, el EACC comienza dentro del ciclo Espai Menut, el proyecto 'Pantonas'. En cuatro sesiones organizadas durante los próximos meses, las pintoras castellonenses Sara Bellés, Ana Sansano, Verónica Fabregat y Rocío Rodríguez realizarán diversos talleres dirigidos a un público de entre 7 y 14 años.

En primer lugar, el sábado 5 de abril, entre las 11.00 y las 13.00 horas, Sara Bellés presenta 'Yo, animal'. Un proyecto de introspección en la búsqueda de una identidad personal. El ejercicio consiste en crear un autorretrato sobre una cartulina blanca, haciendo un poco de introspección y con la ayuda de algún espejo.

Todos los talleres son de acceso libre. Para participar hay que reservar plaza enviando un correo a eacc@ivc.gva.es

Por otra parte, el EACC organiza visitas guiadas a la exposición 'Todo al rojo'. El sábado 5 de abril, a las 11.00 horas, tendrá lugar la actividad 'El que cap en una llanda', un viaje en el que niños de 0 a 6 años pueden experimentar con distintos materiales en el espacio expositivo.

A continuación, a partir de las 12.00 horas, se celebrará 'Una imatge i mil paraules'. Se trata de una actividad dirigida a mayores de 14 años que consiste en una visita guiada a la muestra de Fotolateras.

Ambas actividades gratuitas cuentan con la colaboración del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. La reserva de plazas es en didactica_eacc@ivc.gva.es