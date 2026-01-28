El EACC presenta 'Pantonas', tres talleres familiares con artistas castellonenenses

Júlia Badia y Glòria Esteve - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 28 Ene. (EUROPA PRESS) - -

El Espai d'Art Contemporani de Castelló (EACC), espacio del Institut Valencià de Cultura, inicia el nuevo ciclo de talleres creativos 'Pantonas', un proyecto impulsado por Formigues Produccions que apuesta por la creatividad, la experimentación artística y la conexión intergeneracional entre el público infantil y adulto.

El ciclo, que residió en el EACC en su primera edición de la mano de artistas como Ana Sansano, Verónica Fabregat, Sara Bellés y Rocío Álvarez, vuelve en el primer trimestre del año 2026 con nuevas propuestas de cuatro artistas castellonenses: Vane Julián, Marta Negre, Júlia Badia y Glòria Esteve. A lo largo de tres sesiones, las artistas ofrecerán unos talleres donde se unen el arte, el juego y la reflexión.

El primero de los talleres tendrá lugar el sábado 31 de enero, de 11.00 a 13.00 horas, a cargo de Vane Julián. La sesión, dirigida a público entre 6 y 14 años de edad, lleva por nombre 'Diverso hacia'. La ilustradora propone utilizar el lenguaje gráfico como herramienta de comunicación, liberándose de estereotipos y explorando la creación de personajes desde una mirada abierta, sensorial y libre de prejuicios.

A continuación, el 28 de febrero, la artista y diseñadora gráfica Marta Negre presentará el taller 'Amb un sis i un quatre: retrats en collage', una invitación a reflexionar sobre la expresión mínima necesaria para construir un retrato, trabajando con el recorte de papeles, la superposición de capas y la síntesis visual para dar vida a nuevos personajes.

El último de los talleres de esta segunda edición de Pantonas será el protagonizado por Júlia Badia y Glòria Esteve (Bonavista Taller). El 28 de marzo presentarán el taller 'Bodegones estacionales', una propuesta que combina técnicas manuales y digitales para crear composiciones a partir de objetos, alimentos y colores que evocan las distintas estaciones del año, conectando diseño, naturaleza y memoria sensorial.

La entrada y participación en los talleres es libre previa reserva de plaza a través del correo didactica_eacc@ivc.gva.es. Más información en la web del IVC y aquí.

CONCIERTOS

Por otra parte, el EACC retoma el ciclo de conciertos Espai Sonor el viernes 30 de enero, a las 20.00 horas, con Trío Tuna (TX3). El artista actúa junto a dos esculturas sonoras 'El Toro Cósmico' y 'el Atril del Futuro', creadas por él mismo como luthier electrónico.

La sesión ofrece una experiencia musical con violonchelo expandido y electrónica, mientras se proyectan vídeos pregrabados por el artista e interactuando con cada uno de ellos por medio de sus mandos a distancia.

Espai Sonor es un ciclo musical dedicado a la experimentación sonora con propuestas de ámbito local, nacional e internacional. Las actuaciones se realizan a las 20.00 horas con acceso libre hasta completar aforo.