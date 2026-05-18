La 7ª edición de SONORAS llega al EACC con PEACHES, Cora Novoa, HORMA + Azael Ferrer y Rachael

CASTELLÓ 18 May. (EUROPA PRESS) - -

SONORAS, el encuentro de música electrónica y experimental creada por mujeres, ultima los detalles para arrancar su nueva edición el próximo 30 de mayo. Con el Espai d'Art Contemporani de Castelló (EACC) como centro de operaciones, el ciclo invita a mujeres que impulsan interesantes proyectos individuales y colectivos de creación sonorovisual, y contará con PEACHES, Cora Novoa, HORMA + Azael Ferrer y Rachael.

En esta nueva edición, SONORAS vuelve a trazar un mapa de resonancias donde cuerpo, tecnología, palabra e identidad se entrecruzan desde una perspectiva radicalmente libre e inclusiva. Cuatro propuestas que, desde lenguajes y geografías distintas, expanden los límites de la experimentación sonora y visual y dialogan con el eje político, lúdico y estético que vertebra el proyecto.

Abrirá el programa Rachael, DJ residente en Madrid cuyos intereses iniciales, circunscritos principalmente al electro, al techno y al hardcore continuum, se han ido expandiendo mediante la exploración de formas diversas. Caracterizada por el uso del vinilo como medio de mezcla predilecto, su estilo es seguro, sin ornamentos y, al mismo tiempo, dinámico: sus sesiones son estructuras vivas que, adaptadas a las exigencias de la pista de baile, se desarrollan hacia territorios inesperados o se asientan incisivamente en una zona en constante expansión.

A este paisaje sonoro se suma HORMA + Azael Ferrer con MATADERO, un espectáculo audiovisual que combina música electrónica, visuales en directo y performance. La pieza propone, entre otras narrativas, una reflexión sobre la identidad y la imagen del cuerpo en tiempos del posthumanismo hiperhumano impulsado por la inteligencia artificial, sus clichés, monstruosidades y cortocircuitos. Desde una estética que roza lo industrial y lo performativo, MATADERO convierte el escenario en un espacio de fricción donde el cuerpo se tensiona, se multiplica y se reconfigura.

Por su parte, Cora Novoa, productora y artista gallega cuya práctica se sitúa en la intersección entre la cultura club, la investigación sonora y el pensamiento crítico, despliega un trabajo que abarca tanto la composición como la curaduría y la dirección de su propio sello. Su propuesta A/V Live, explora las posibilidades del techno desde una perspectiva conceptual y sensorial.

En el contexto de SONORAS, su presencia amplía el diálogo entre cuerpo y máquina, incorporando una dimensión hipnótica y arquitectónica del sonido que refuerza la experiencia colectiva desde la escucha y la pista.

Cierra el programa PEACHES, cuya presencia encarna la potencia del escenario como espacio de emancipación. Pionera del electroclash y referente indiscutible del activismo queer y feminista, presentará en esta edición un DJ set que prolonga su imaginario sonoro hacia la pista de baile como territorio de disidencia y celebración colectiva. Su electrónica cruda, irónica y profundamente corporal convierte la sesión en un acto político donde el deseo, la ironía y la provocación se transforman en energía compartida.

Juntas, estas cuatro invitadas configuran un programa que no entiende de compartimentos estancos. Del DJ set como espacio de emancipación al punk performativo, de la especulación biotecnológica al imaginario posthumano, SONORAS reafirma su apuesta por la transversalidad como territorio fértil. Aquí, lo político se baila, lo lúdico se cuestiona y lo estético se expande. Porque en la experimentación no hay centro ni periferia: hay cuerpos, máquinas y voces que vibran en común.

Por la mañana, a las 13.00 horas, tendrá lugar la propuesta de la 2º Edición del Festival Tragapinyols del concierto a cargo de RUÏNOSA Y LAS STRIPPERS DE RAHOLA. Desde otro territorio igualmente subversivo, Ruïnosas y las Strippers de Rahola irrumpen con una energía punk irreverente que convierte el escenario en trinchera festiva.

Su propuesta combina crítica social, humor ácido y una estética DIY que reivindica la autogestión y el exceso como formas de resistencia. En diálogo con Tragapinyols -Encuentro de autoedición en Castelló-, su presencia refuerza la dimensión lúdica como herramienta política y la fiesta como espacio de reapropiación. Todas las actuaciones serán de acceso libre y gratuito hasta completar aforo.