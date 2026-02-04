Los ediles de Compromís en Burriana pasan a no adscritos por "pérdida de coherencia valencianista" en el partido

Jorge Alarcón y Carla Gascó - AYUNTAMIENTO DE BURRIANA

CASTELLÓ 4 Feb. (EUROPA PRESS) - -

Los concejales de Compromís en el Ayuntamiento de Burriana (Castellón), Jorge Alarcón y Carla Gascó, han solicitado formalmente dejar la coalición y pasar al grupo no adscritos, decisión que se hará efectiva con la celebración del próximo Pleno en el municipio, según ha informado el Ayuntamiento.

Jorge Alarcón ha explicado en un comunicado que la "pérdida de coherencia valencianista" en Compromís ha llevado a los dos concejales a abandonar el partido, que también han comunicado su baja como militantes del partido.

Alarcon Fàbrega ha señalado que la decisión responde a "discrepancias ideológicas y de coherencia valencianista", tras un largo periodo de reflexión. "Hemos llegado a la conclusión de que ya no podíamos seguir formando parte de un proyecto que, cuando toca defender los intereses de los valencianos, no actúa con la firmeza necesaria", ha señalado el portavoz.

Ha asegurado que cuando la dana golpeó con dureza la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024, él y Carla, entonces concejales de Compromís en Burriana, confiaban en que su partido "exigiera responsabilidades a todas las administraciones implicadas, con independencia del color político".

"Las dudas comenzaron a surgir al observar que esa exigencia pública se dirigía de manera desigual, sin la misma contundencia hacia todos los niveles de gobierno con competencias en la prevención y respuesta ante la catástrofe", ha añadido.

PUNTO DE INFLEXIÓN

Tal como ha destacado Alarcon Fàbrega, esta situación marcó un punto de inflexión. "Cuando ves que se anteponen los equilibrios políticos con el socio a la defensa clara de los intereses valencianos, entiendes que quedarse ya no es una opción coherente", ha dicho.

Entre los motivos de fondo, el portavoz ha puntado el mantenimiento del infrafinanciamiento "crónico" que sufre la Comunitat Valenciana, la pérdida de más de 100.000 valencianohablantes, el "estancamiento" de reivindicaciones clave del valencianismo, el "olvido" de infraestructuras estratégicas como el Corredor Mediterráneo, la "incapacidad" de recuperar el derecho civil valenciano pese a tener representación en Madrid y haber formado parte de gobiernos autonómicos y estatales, y la "debilidad creciente" de la voz valenciana en el Congreso.

Los dos concejales han mostrado también su preocupación por la "ausencia" de políticas reales de integración ante el aumento de población, una situación que -según han indicado- "está generando problemas de convivencia, saturación de servicios públicos, dificultades de acceso a la vivienda y un incremento de la economía sumergida, afectando especialmente a los barrios más vulnerables".

Finalmente, Alarcon Fàbrega ha remarcado que, como concejales no adscritos, su acción política será independiente y centrada exclusivamente en Burriana. "Nuestro voto estará guiado únicamente por la utilidad y la calidad de las propuestas. Apoyaremos todo lo que sea bueno para Burriana y nos opondremos a lo que no lo sea, sin ningún tipo de vinculación ni veto previo", ha concluido Alarcon.