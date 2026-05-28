Educación cifra en un 12,71% el seguimiento de la decimocuarta jornada de huelga indefinida

Decenas de personas se concentran frente a la Conselleria de Educación durante una reunión oficial convocada tras la huelga indefinida de docentes. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación ha cifrado este jueves el seguimiento de la decimocuarta jornada de la huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat Valenciana en un 12,71 por ciento.

Por provincias, en Alicante han secundado el paro el 11,23% del profesorado; en Castellón ha alcanzado el 15,16% y en la demarcación de Valencia, el 13,23%.