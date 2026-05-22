Educación cifra en el 25,42% el seguimiento de la novena jornada de la huelga indefinida en la enseñanza pública

Decenas de personas se concentran frente a la Conselleria de Educación durante la reunión oficial convocada tras la huelga indefinida de docentes, a 20 de mayo de 2026. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación ha cifrado este jueves el seguimiento de la décima jornada de la huelga indefinida en la enseñanza pública en el 25,42%.

Por provincias, en Alicante han secundado el paro el 20,78% del profesorado; en Castellón ha alcanzado el 20,58% y en la demarcación de Valencia, el 30,84%.

Este viernes, una marea verde ha vuelto a llenar el centro de València en el décimo día de huelga en la enseñanza pública no universitaria en la Comunitat Valenciana --convocada por STEPV, UGT PV, CSIF y CCOO PV, con apoyo de ANPE-- con una manifestación que se ha dirigido desde la Conselleria de Hacienda hasta la Plaza de la Virgen, con la confluencia de ocho columnas de docentes y alumnos llegados desde distintos puntos y comarcas acompañadas de música y con los gritos de "consellera, dimisión", en alusión a la titular de Educación, Carmen Ortí, y también para reclamar la de José Antonio Rovira, responsable de Hacienda. "La Conselleria no ha medido bien nuestra fuerza", han advertido.

Los participantes han colapsado la calle Palau, sede de la Conselleria de Hacienda, se han concentrado principalmente en la Plaza Nápoles y Sicilia, que se ha llenado de humo verde, y han desembocado en la Plaza de la Virgen, que han abarrotado con gritos de "vergonya" (vergüenza) y "guanyarem" (ganaremos), también humo verde y una sonora pitada contra la falta de respuesta de la Generalitat a sus reivindicaciones.

Los manifestantes han llenado la Plaza de la Virgen durante más de dos horas, muchos de ellos guarecidos bajo paraguas ante el intenso calor, animados con una sonora batucada. Según Delegación de Gobierno, en la manifestación de este viernes han participado más de 7.000 personas.