Educación cifra el seguimiento de la cuarta jornada de la huelga en el 20,27% con datos de las 13.00 horas

Protesta del sector educativo frente a la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a 14 de mayo de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación ha cifrado el seguimiento de la cuarta jornada de la huelga indefinida convocada por cuatro sindicatos docentes en el 20,27% con datos de las 13.00 horas.

Según la información trasladada por el departamento de Campanar,en la provincia de Alicante ha secundado el paro el 18,95% del profesorado; en la de Castellón, un 20,71%, y en la demarcación de Valencia, el 21,30%.

Los sindicatos convocantes han advertido hoy mismo que el entendimiento con la Conselleria "aún está lejos", ya que el preacuerdo que ha llevado la administración a la reunión de hoy jueves no recoge sus reivindicaciones "ni al 50%".

Entre otras cuestiones, el documento no incluye ninguna propuesta de subida salarial, un tema que las organizaciones sindicales exigen que esté concretado en la nueva mesa de negociación a la que ambas partes se han emplazado para el próximo lunes, 18 de mayo. "Si no, no hace falta que nos llamen", remarcan.

Por tanto, han recalcado los representantes sindicales, la huelga del profesorado sigue en pie, así como todas las acciones reivindicativas programadas, como la "gran manifestación unitaria" prevista para este viernes en València.

Por su parte, la consellera de Educación, Carmen Ortí, ha justificado la no inclusión de los salarios en este encuentro en que ya se había tratado en una mesa anterior --cuando la Generalitat ofreció una subida progresiva en tres años de 75 euros al mes--, que generó "fricciones" y que los sindicatos "han afirmado que no era la cuestión más importante".

En todo caso, se ha comprometido a trabajar durante este fin de semana junto a su equipo para intentar que "sea lo más completo posible".