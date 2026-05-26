Educación defiende que su propuesta sobre burocracia es "extraordinariamente buena"

Archivo - El Secretario Autonómico de Educación , Daniel McEvoy. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha recalcado que la propuesta para rebajar la burocracia en los centros educativos que la Conselleria ha presentado este martes a los sindicatos --en el marco de las negociaciones para desconvocar la huelga indefinida-- es "extraordinariamente buena".

Así lo ha expresado el representante de la administración al término de la reunión que han mantenido esta tarde, durante más de cinco horas, ambas partes. En declaraciones a los medios, ha condenado los "actos vandálicos" sufridos en las sedes de Castellón de los sindicatos CSIF y ANPE, los únicos que han firmado el acuerdo en materia salarial. "No pensamos que esta sea una forma adecuada de actuar. Yo quiero pensar que no han sido docentes y si han sido docentes no merecen ser calificados como tales", ha aseverado.

Sobre la reunión, McEvoy ha explicado que la Conselleria ha planteado a los sindicatos un acuerdo "extraordinariamente bueno" en cuanto a la reducción de la carga burocrática: "Nunca jamás --ha dicho-- se ha redactado un documento de esta calidad para hablar de simplificación burocrática". Según ha apuntado, en un decreto de simplificación que pondrá la educación pública valenciana "a la cabeza de España".

"Hablamos de una auditoría para examinar los procedimientos, los procesos para reducir la carga burocrática, también de crear un nuevo decreto para hacer una orden nueva que unifique las órdenes que existen en materia de atención a la diversidad para simplificar extraordinariamente esa documentación que producen los centros a la hora de hacer los informes para tratar a los niños con necesidades educativas especiales. En definitiva, es un documento de un calibre nunca visto antes en la Comunitat Valenciana y probablemente nunca se ha visto antes en ningún sistema público educativo español", ha comentado.

En concreto, se propone la aprobación de un Decreto de simplificación administrativa educativa en un plazo de seis meses desde la firma del acuerdo. Esta norma incluirá la implantación del Expediente Digital del Docente (EDEN), la supresión de determinados apartados del Reglamento de Organización y Funcionamiento de los centros educativos (ROF) y la prohibición expresa de aumentar la carga burocrática en cualquier nueva normativa educativa autonómica.

McEvoy ha relatado que la Conselleria ha introducido "matizaciones que las propias fuerzas sindicales han hecho" y se ha celebrado un receso, "porque todos estaban de acuerdo, para redactarlo con esta forma de acuerdo y después --los sindicatos-- han dicho que todos estaban de acuerdo, pero STEPV, "de repente", ha decidido que había que cambiar la metodología". "Entonces no logramos entender por qué se puede calificar un acuerdo de bueno y luego no firmarlo", ha subrayado, para recalcar que "un acuerdo bueno hay que firmarlo porque hay un montón de profesores sometidos a una gran zozobra".

En cuanto a las ratios, ha dicho que la Conselleria ofrece "una disminución paulatina". En el primer ciclo de educación infantil, Educación ofrece "algo que es de justicia, igualar las ratios de las escuelas infantiles públicas de la Generalitat Valenciana a las unidades de dos-tres años que hay en los CEIPS, con lo cual la ratio en todas ellas sería de 18 niños".

También, ha proseguido, la Conselleria ofrece que "en aquellos colegios en los que los grupos de infantil de 5 años tengan una ratio inferior a 25 --niños--, esa ratio se mantenga en primero de Primaria". Según McEvoy, "una bajada de ratios abrupta es imposible de aplicar, porque ya están los niños matriculados en los diferentes niveles". Por ello, el secretario autonómico de Educación ha abogado por materializar la bajada de ratios de "forma progresiva" porque es "de sentido común".

"Pensamos que es un buen acuerdo, en este punto y del mismo modo que en simplificación administrativa hemos convenido que el documento era inmejorable, en este punto no hemos logrado alcanzar ese nivel de consenso, lo vamos a redactar de nuevo y lo vamos a exponer otra vez en la reunión a la que hemos convocado las fuerzas sindicales mañana a las nueve y media de la mañana", ha señalado.

Preguntado sobre la "confusión o diferente interpretación" que se produjo con el IPC en la revisión salarial del acuerdo que se firmó este lunes entre la Conselleria, ANPE y CSIF, McEvoy ha subrayado que el acuerdo "está muy claro": "Hubo dos fuerzas sindicales que quisieron firmarlo y que entendieron que es un acuerdo inmejorable para el profesorado, que nos sitúa como los terceros profesores mejor pagados de España, y el que tendrá que explicarlo será el que no quiso firmarlo".

"ALGÚN MALENTENDIDO"

En palabras de McEvoy, "es evidente que algún malentendido ha tenido". No obstante, ha remarcado que la Conselleria hoy ha intentado "solventarlo" al explicarlo y al ofrecer a las fuerzas sindicales que ayer no firmaron que se adhieran a ese acuerdo, "cosa que se puede hacer en cualquier momento". "Hay un acuerdo ya firmado por dos fuerzas. Si las otras entienden que de la redacción de ese acuerdo se entiende que es algo favorable, en cualquier momento lo pueden firmar. Nosotros desde luego estaríamos encantados", ha apostillado.

Por último, a juicio del secretario autonómico de Educación, no hay "en absoluto" motivos para seguir la huelga docente indefinida. "Yo creo que una huelga indefinida es una medida extrema que se puede llevar a cabo cuando la parte contraria se niega a negociar. En otros tiempos sí hubo esa negativa", ha dicho, para añadir que "no es el caso de esta Administración".

"Nos hemos sentado ya 36 veces. Tenemos un acuerdo salarial favorable. Tenemos un acuerdo en materia de simplificación burocrática extraordinario", ha zanjado.