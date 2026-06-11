Educación firma con STEPV, CSIF, CCOO y UGT el acuerdo sobre simplificación burocrática

Imagen de archivo de la mesa de negociación. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y cuatro sindicatos docentes --STEPV, CSIF, CCOO y UGT-- han suscrito un acuerdo parcial para la simplificación burocrática en la enseñanza pública valenciana. Del pacto se ha desmarcado finalmente ANPE.

Este punto ha sido el primero en abordarse en la nueva mesa de negociación en la que este jueves se sientan ambas partes. Los tres sindicatos convocantes de la huelga indefinida --STEPV, CCOO y UGT-- han justificado su voto afirmativo a la propuesta tras ser avalada por el profesorado en la consulta realizada y CSIF también se ha sumado.

ANPE, sin embargo, ha explicado que, "inicialmente, si no hay un compromiso de un plazo de dotar a los centros de Personal de Administración y Servicios (PAS)", no puede estar "a favor total de este bloque".

Aunque STEPV había solicitado exponer todos las posturas sobre los diferentes puntos de la propuesta de acuerdo y firmar, en su caso, al final de la sesión, la consellera de Educación, Carmen Ortí, ha insistido en que la firma había de realizarse ya porque "los docentes quieren avances".

Al no rubricar este microacuerdo una de las organizaciones, ha habido que esperar unos minutos a que se volviera a imprimir el texto para la firma. Finalmente, se retomado la mesa en la que los representantes de cuatro de las cinco organizaciones sindicales han estampado sus firmas.

Previamente, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha hecho notar que el documento ha incorporado un preámbulo y dos disposiciones finales. La primera de ellas, establece la creación de una comisión paritaria de seguimiento que tendrá como funciones "velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos, resolver las posible dudas y proponer las modificaciones necesarias para su mejor ejecución durante su periodo de vigencia".

"LOS ASUNTOS NO ESTÁN CERRADOS"

Es decir, ha incidido, esta cláusula "indica que los asuntos no están cerrados, viene a decir implícita y explícitamente que los acuerdos son buenos, pero que no nos conformamos y seguiremos trabajando para su mejora continua".

Cabe recordar que el punto correspondiente a la burocracia es el único que ha obtenido el visto bueno --con un 82% de respaldo-- de las bases en la encuesta lanzada por los sindicatos STEPV, CCOO y UGT, junto a la Coordinadora d'Assemblees Docents (CADPV), CGT, CSO, CNT, COS y Docents en Lluita, en la que han votado un total de 30.238 profesionales. Por lo tanto, estas organizaciones pretenden seguir conversando sobre el resto de cuestiones.

Por otra parte, el acuerdo sobre subida retributiva, que prevé un incremento de 200 euros en el complemento autonómico hasta 2028, ya fue firmado solo por los sindicatos ANPE y CSIF.