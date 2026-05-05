Educación propone ahora que en los servicios mínimos de la huelga los docentes de 2º Bachillerato acudan a la evaluación

Archivo - Imagen de recursdo de una protesta educativa. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha lanzado este martes a los sindicatos convocantes de la huelga indefinida --STEPV, CCOO, UGT y CSIF-- que está prevista que comience el próximo lunes, 11 de mayo, una contrapropuesta que prevé que los profesores de 2º de Bachillerato solo tengan que acudir a la evaluación de los alumnos, para garantizar así el acceso a la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EBAU).

Así lo ha señalado el director general de Personal Docente, Pablo Ortega, a preguntas de los periodistas, tras celebrarse una reunión entre miembros de la Conselleria de Educación y los sindicatos que integran el Comité de Huelga para abordar los servicios mínimos ante el paro del colectivo.

En la primera propuesta remitida ayer por Educación se contemplaba que el profesorado que imparte clase en segundo curso de Bachillerato cumpliera la totalidad de su horario lectivo con el objeto --según recalcó la administración-- de "garantizar que el alumnado de este nivel pueda ser evaluado y calificado correctamente, con vistas a su acceso a la EBAU (Evaluación para el Acceso a la Universidad)".

Por su parte, tras la reunión de hoy, los sindicatos han valorado que esta nueva propuesta de Conselleria es "un intento de rebajar" el paro indefinido y exigen que este jueves, cuando está prevista reunión de la Mesa Sectorial de Educación para abordar la burocracia en los centros, no se trate solo de este asunto, sino que comiencen a negociarse "ya" sus reivindicaciones, entre ellas el aumento de sueldos, la mejora de las infraestructuras y la bajad de ratios.