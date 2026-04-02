Educación remite a sindicatos un nuevo calendario de negociación que fija el 16 de abril para tratar las retribuciones

Protesta de docentes - STEPV

VALÈNCIA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación ha remitido a los sindicatos una nueva propuesta de calendario de negociación entre abril y julio que prevé que en la primera fecha --el próximo 16 de abril-- se aborde la cuestión de los salarios del personal docente, han informado fuentes sindicales.

El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) señala, en un comunicado, que la administración educativa ha enviado a los sindicatos un calendario de negociación que incluye los temas reivindicados de la plataforma reivindicativa --a excepción de las infraestructuras-- con una propuesta de cuatro reuniones hasta a julio, es decir un tema por mes.

El pasado martes se llevó a cabo una jornada de huelga educativa convocada por STEPV, UGT, CCOO y CSIF --secundada por el 38% del profesorado, según la Conselleria, y un 80% de acuerdo a la valoración de los sindicatos-- para exigir una "negociación real" para aplicar mejoras en el sistema educativo público de la Comunitat Valenciana.

Este sindicato precisa que las fechas son las siguientes: 16 de abril (retribuciones); 7 de mayo (medidas para reducir la burocracia en los centros); 11 de junio (plantillas y ratios): y 16 de julio (fomento del valenciano dentro del marco legal).

STEPV precisa que en la convocatoria de la Mesa Sectorial de Educación que se desarrollará el 16 de abril "no hay un punto del orden del día para tratar el calendario, por lo tanto, se entiende que los sindicatos no podrán hacer aportaciones por acortar la propuesta", que esta entidad considera "demasiado extensa".

HUELGA INDEFINIDA

En todo caso e "independientemente del inicio de las negociaciones", STEPV remarca que está preparando la huelga indefinida de mayo mediante una encuesta al profesorado y convocará una asamblea urgente el próximo 14 de abril.

Por su parte, el sindicato docente ANPE subraya que la primera reunión se centrará en las retribuciones, que esta entidad ya advirtió que era "lo prioritario".

ANPE manifiesta que "sigue apostando por la vía de la negociación y el diálogo para poder llegar a acuerdos de mejora de las condiciones laborales del profesorado".