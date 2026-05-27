Educación solicita servicios mínimos del 100% para docentes miembros de los tribunales evaluadores de la PAU

Archivo - Imagen de recurso de alumnas en la Selectividad. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, en su condición de presidenta de la Comisión Gestora de la PAU, ha solicitado a la Dirección General de Trabajo servicios mínimos del 100% para el personal docente designado como miembro de los tribunales evaluadores de la PAU.

La medida, según recalca la Generalitat en un comunicado, "garantiza la celebración de las pruebas de acceso a la universidad en junio y julio de 2026 y protege el derecho fundamental a la educación del estudiantado valenciano recogido en el artículo 27 de la Constitución Española".

"La PAU no es un trámite administrativo, es el momento más importante de la trayectoria académica de miles de jóvenes valencianos que llevan años trabajando para llegar hasta aquí. Nuestra obligación constitucional es garantizar que puedan realizarla en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, exactamente igual que el resto de estudiantes de España", ha aseverado la secretaria autonómica de Universidades.

Cabe recordar que la Asamblea de Profesorado Corrector de las Pruebas de la PAU, integrada por más de 250 especialistas y constituida ante el "estancamiento" de las negociaciones para desconvocar la huelga indefinida en la enseñanza pública valenciana, advierten que renunciarán en bloque el mismo día de la constitución de los tribunales. Además, avisan de "la posibilidad de tomar otras acciones más contundentes en lo que respecta a las calificaciones llegado el momento".

La Conselleria de Educación destaca que la propuesta de servicios mínimos del 100% "se fundamenta en tres pilares: el derecho fundamental a la educación recogido en la Constitución Española, la normativa estatal de acceso a la universidad y el aval del TSJCV del pasado 11 de mayo de 2026".

La administración recuerda que la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV avaló los servicios mínimos dictados por la Conselleria para los centros educativos en relación con la huelga indefinida, "reconociendo que el interés general del alumnado que se enfrenta a la PAU es preponderante" y que existe "un relevante interés general en que todo ese alumnado afronte esa prueba sin más incidentes, incertidumbres o zozobras de los que son consustanciales a la prueba".

Esta medida, ha señalado la secretaria autonómica de Universidades, "no vacía el contenido del derecho a la huelga del profesorado, lo pondera frente al derecho fundamental a la educación. Actuamos con la única finalidad de proteger a quienes no tienen ninguna responsabilidad en este conflicto". "Nuestra obligación es no fallar al alumnado que se juega tanto", ha sentenciado.

Por consiguiente, la convocatoria ordinaria de la PAU se celebrará, tal y como estaba previsto, del 2 al 4 de junio, concluyen desde la adnministración.