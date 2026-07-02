EEUU informa a la jueza de la dana que WhastApp no conserva el contenido de los mensajes de Cuenca

Archivo - El exsecretario autonómico del Gabinete del President y Comunicación con Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, en su comparecencia en la comisión de Investigación sobre la dana en el Congreso de los Diputados, a 9 de febrero de 2026, en Madrid (Espa - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades estadounidenses han informado a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana que WhatsApp "no recopila ni conserva información de contenido para sus suscriptores (usuarios)", por lo que se excluye la posibilidad de recuperación del contenido de los mensajes borrados por José Manuel Cuenca, el exjefe de gabinete del 'expresident' Carlos Mazón, que hubiera mantenido el día de las riadas con los investigados en la causa, con el propio Mazón y con otros altos cargos de la Generalitat en esa fecha.

Así se refleja en un auto de la instructora en el que consta que desde EEUU pide confirmación de si las autoridades españolas seguirán solicitando "información sin contenido del proveedor", es decir, información de suscripción y transaccionales.

A la vista de esta comunicación, la magistrada ha pedido mantener la comisión rogatoria "al objeto de obtener los datos correspondientes a intervinientes, fecha y hora de remisión de los mensajes o comunicaciones de WhatsApp" el día de las riadas que dejaron 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

La jueza acordó el pasado 16 de febrero librar una comisión rogatoria a Estados Unidos respecto de WhatsApp Inc. a fin de recabar los mensajes o comunicaciones por esta red social que José Manuel Cuenca, testigo en la causa, mantuvo el 29 de octubre de 2024 con la exconsellera de Justicia e Interior y su ex número dos, Salomé Pradas y Emilio Argüeso, ambos investigados; con Carlos Mazón; con el ex secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García y los ex altos cargos de Justicia Raúl Quílez y Alberto Martín Moratillas, así como el denominado "chat emergencias" del que formaban parte los dos imputados con el propio Cuenca.

De acuerdo con la información recibida de EEUU, "WhatsApp no recopila ni conserva información de contenido para sus suscriptores (usuarios)", lo que "excluye la posibilidad de recuperación del contenido de los mensajes borrados" de Cuenca. Por ello, señala la jueza, "la obtención de la información se habrá de ceñir a los intervinientes en el proceso de comunicación, así como la fecha y hora en que se produjo la comunicación por WhatsApp".

ALCANCE "SUSTANCIALMENTE INFERIOR"

Aunque la magistrada admite que el alcance probatorio es "sustancialmente inferior, dado que no se proporciona su contenido", los fines y utilidad de la obtención de dichos datos "persisten" ya que "el hecho mismo de la comunicación en ocasiones es puesto en cuestión por los testigos" que o bien la rechazan, dicen "no recordar" o "simplemente no se aporta por estos el contenido de los mensajes" en uso "de la libertad que poseen de su aportación en todo caso voluntaria, atendiendo al tipo de delitos que son objeto de investigación en el presente procedimiento".

Por tanto, la magistrada considera que la obtención de esos datos, intervinientes y fecha y hora de los mensajes, o de las comunicaciones, aunque el contenido fue eliminado, "continúa siendo pertinente, cuanto menos para fijar el hecho básico: la existencia de la comunicación, la remisión y recepción de mensajes o comunicaciones".

Por ello, acuerda mantener la comisión rogatoria "al objeto de obtener los datos correspondientes a intervinientes, fecha y hora de remisión de los mensajes o comunicaciones de WhatsApp" y todo ello "con fundamento en la autorización prestada" por Cuenca, en la comparecencia del pasado 16 de enero, y en la que dio su conentimiento a recuperar los mensajes borrados.

A raíz de esa comparencia, se envió un oficio a la Policía Judicial de la Guardia Civil de Alfafar y se dictó la providencia de 16 de febrero por la que se pidió la comisión rogatoria a EEUU. Además, subraya que el alcance del resultado de la prueba es "menor" a esa autorización prestada.