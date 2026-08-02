Efectivos continúan trabajando en el incendio de la Vall d'Uixó, con especial atención en la zona de Tales y Eslida

Casa quemada en un incendio forestal, a 30 de julio de 2026, en Alfondeguilla, Castellón, Comunidad Valenciana (España). El fuego afronta su sexto día activo y la inversión térmica dificulta los trabajos de los medios aéreos en algunas zonas. La evolución - Ángel Sánchez - Europa Press

CASTELLÓ 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos terrestres continúan este domingo trabajando en el incendio declarado hace más de una semana en la localidad castellonense de la Vall d'Uixó, con especial atención en la zona de Tales y Eslida.

Según ha informado el '112 Comunitat Valenciana', esta mañana se encontraban en la zona afectada dos autobombas; tres brigadas rurales; dos unidades especiales de bomberos forestales; y tres brigadas forestales de Bomberos de la Diputación.

Desde el '112' han recordado a la ciudadanía la importancia de no aproximarse a la zona del incendio. "Mantenerse alejados de allí facilita el trabajo de los equipos de emergencia y evita riesgos innecesarios", han apuntado.