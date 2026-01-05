Elche acorta el recorrido de la Cabalgata de los Reyes Magos y adelanta su salida a las 17.00 horas

Detalles de la cabalgata en Elche, que recorta recorrido por la previsión de lluvias - AYUNTAMIENTO DE ELCHE

ALICANTE, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Festejos del Ayuntamiento de Elche (Alicante), Inma Mora, ha anunciado que la Cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente se adelanta a las 17.00 horas con un recorrido más corto, que partirá desde la esquina de la calle Jorge Juan y la avenida Vicente Blasco Ibáñez.

Asimismo, Mora ha subrayado que la celebración de la Cabalgata está condicionada a que a las 16.00 horas no llueva y, en caso contrario, se suspenderá. En este caso, los Reyes Magos se trasladarán al Campamento Real ubicado en el Centro de Congresos, donde recibirán a los ilicitanos hasta las 20.00 horas.

La edil también ha señalado que se reduce el número de participantes para que los ilicitanos puedan disfrutar de la Cabalgata durante un espacio de tiempo en el que se prevé que la lluvia dé una tregua en la ciudad, según ha indicado la administración local en un comunicado.

De esta forma, la Cabalgata adelanta su salida una hora por la previsión de lluvia e iniciará su recorrido en el cruce de la calle Jorge Juan con la avenida Vicente Blasco Ibáñez, para después continuar por Reina Victoria, Plaza de Baix, Corredora, Puente Ortices, Puerta de Alicante, con final en Maestro Albéniz, si bien no se llevará a cabo la escenificación de la adoración de los Reyes Magos y los pastores al niño Jesús.

Además, la Cabalgata contará con un tramo azul, una parte del recorrido donde la música no sonará para aquellos niños y personas con discapacidad intelectual o trastorno del espectro autista a los que los estímulos y ruidos pueden llegar a estresar. Esta zona se localizará al inicio, en la calle Jorge Juan.

Según la edil, además de la reducción de participantes en el recorrido, a la Cabalgata no acudirán animales, incluidos los camellos, por motivos de seguridad, por lo que los Reyes Magos irán en carroza.

Por su parte, el comisario de la Policía Local de Elche y coordinador de Emergencias, Jesús Andreu, ha pedido la colaboración de la ciudadanía durante la Cabalgata y que, por seguridad, no saquen sillas a lo largo del recorrido, además de evitar el uso de vehículo privado y acudir a pie o en transporte público.